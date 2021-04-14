Baba ve oğluna kurşun yağdıran cinayet zanlısı yakalandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde baba ve oğlunu otomatik tüfekle öldüren cinayet zanlısı yakalandı.

Zeytinköy Mahallesi’nde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca’nın otomatik tüfekle yaklaşık 15 el ateş edilerek evinin önünde öldürülmesi sonrası aranan cinayet şüphelisi M.D., Kötekli Mahallesinde yakalandı. Sabah saatlerinde Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi’ne getirilen şahıs, olayın jandarma bölgesinde olması nedeniyle emniyet ekipleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi. Şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayın geçmişi

7 Nisan Çarşamba günü gece saatlerinde yaşanan olayda cinayet şüphelisi ve aynı zamanda öldürülen baba oğulun oturduğu eve komşu olan M.D. isimli şahıs, yakınlarına giderek iki kişiyi öldürdüğünü söyledi ve ardından kayıplara karıştı. M.D.’nin yakınları tarafından olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine sabah saatlerinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gittiklerinde Zeytinköy Mahallesi Göçebelen mevkiinde aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca’nın cesedi ile karşılaştı.

Olay yerinde 16 adet kovan bulunurken, firar eden cinayet şüphelisi M.D.’yi arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.