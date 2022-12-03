43 personele maaş ve uyarı cezası

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı gecesi hastaneye tedavi için gelen Uzman Çavuş Ali Aladağlı’nın darp edilmesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından yapılan soruşturma tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 14 Mart gecesi acil serviste nöbetçi olan ve FETÖ/PDY iltisaklısı olduğu iddiası ile memuriyetten uzaklaştırılan Dr. Tahir Tarımer hakkında idari açıdan yapılacak bir işlem bulunmadığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan soruşturma sonunda, hastanede görevli doktor, hemşire, yardımcı personel ve sürekli işçi kadrosunda yer alan 43 kişi hakkında aylıktan kesme, yevmiye kesme, kınama, yazılı uyarı cezaları verildi.

Teftiş Kurulu raporunda, 12 kişi hakkında 8’de 1 oranında aylıktan kesme cezası, sürekli işçi kadrosunda yer alan 7 kişi hakkında 6 yevmiye cezası kesilmesine, mağdur Uzman Çavuş Ali Aladağlı’nın fotoğraflı kimlik bilgilerini hastane otomasyon sisteminde paylaşan bir kişiye 1 yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulmasına, 8 uzman ve asistan doktor hakkında kınama cezası, Prof. Dr. Vedat Semai Bek hakkında ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile özel sözleşme imzaladığı için Valilik tarafından ön inceleme yapılmasının uygun olacağı rapor edildi. Teftiş Kurulu raporunda 15 kişiye de uyarı cezası verildi.