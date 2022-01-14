36 gün yoğun bakımda Covid tedavisi gören Rus turist taburcu edildi

Tatilini Antalya’da geçirirken, Marmaris’teki arkadaşına ziyarete gelen Rus 51 yaşındaki Rus erkek turist, tatilinin 11’inci gününde kendisini kötü hissetmesi üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkması ve solunum sıkıntısı nedeniyle 36 gün yoğun bakım solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü.

Rus uyruklu hastanın aşısız olduğu ve bilinen herhangi ek bir hastalığı olmadığı öğrenildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren hasta 36 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Rus turist taburcu olduktan sonra Uluslararası Hasta Birimi koordinasyonunda Covid-19 yoğun bakım ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Canan Gürsoy, “Hasta bize başvurduğunda entübe olarak solunum cihazındaydı. Tüm yoğun bakım ekibi olarak yaklaşık bir aydan daha uzun tedavi süreci sonrasında iyileşen hastamızın ülkesine dönmeden önce ailesiyle bizleri ziyaret etti” dedi.

51 yaşındaki Rus turist yaşadığı süreçte kendisinin iyileşmesinde katkısı olan herkese minnettar olduğunu ve ülkesine dönmeden kendisini tedavi eden ekibe teşekkür etti ve insanların virüsü hafife almamaları onuşunda uyardı.