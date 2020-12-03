247 futbol sahası büyüklüğünde hafriyat bertaraf edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 1 olan hafriyat sahalarını 7’ye çıkardı ve bugüne kadar 4 Milyon 945 bin 871 ton atığı bertaraf ederek 247 futbol sahası büyüklüğünde alanın kirlenmesinin önüne geçti. 337 bin 611 araca hizmet veren Büyükşehir Belediyesi kurduğu takip sistemiyle de 716 aracı da taşıma izin belgeli hale getirdi.

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da 1 olan hafriyat saha sayısını Muğla Büyükşehir Belediyesi 7’ye çıkararak hafriyat atıkları bertarafı için uygun alanlar açtı. Bu alanlarda bugüne kadar 4 Milyon 945 bin 871 ton hafriyat atığı bertaraf edilerek 247 futbol sahası büyüklüğünde alanın kirlenmesinin önüne geçildi. Ayrıca Muğla genelinde 716 hafriyat kamyonu ve aracı taşıma izin belgeli haline getiren Büyükşehir Belediyesi hafriyat sahalarında 337 bin 611 araca hizmet verdi.

Muğla genelinde 7 hafriyat sahası, Bodrum Dereköy, Bodrum Gündoğan, Milas Yusufca, Menteşe Bayır, Marmaris, Fethiye Üzümlü, Ula Kızılağaç Hafriyat Depolama Sahaları aktif olarak kullanılıyor.