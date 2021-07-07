18 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü 18 yaşındaki Oğuzhan Kemçin hayatını kaybetti.

Kaza, Yeniköy Mahallesi Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. G. yönetimindeki araç, bisikletiyle yolda ilerleyen 18 yaşındaki Oğuzhan Kemçin’e çarptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oğuzhan Kemçin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç Oğuzhan’ın cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. M. G’nin ise önce olay yerinden kaçtığı, daha sonra teslim olduğu iddia edildi.