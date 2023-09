Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin yaptığı paylaşımda "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası Cebeci, birçok internet kullanıcısından destek ve karşı görüş belirten yorum aldı. Daha sonra profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, Savaş Cebeci’ye yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik yaşandı. İkili İstanbul’da karşı karşıya geldi. Kavga eden ikilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Yaklaşık 70 kilogram ağırlığında olan Kaan Kazgan, ortalama 115 kilo ağırlığındaki rakibinin de kabul etmesiyle kavganın kazananı oldu.



Kaan Kazga’nın arkadaşı da olan Eskişehir'de yaşayan milli kick boksçu Emre Karaca, viral olan kavgayı yorumladı. Karaca, profesyonel anlamda bu sporu yapanların her zaman diğer insanlara göre önde olduğunu söylerken yaşanan olayda Savaş Cebeci’nin sosyal medyada izlenerek amacına ulaştığını belirtti.



“Sonucun böyle olacağına emindim”Savaş Cebeci’nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözleri hakkında, “Kilosu, boyu, posu hiç önemli değil. Sonuçta profesyonel anlamda dövüşen ve profesyonel anlamda bu işi yapan insan kendinden zaten her zaman emindir. Profesyonel anlamda bu sporu yapan bir insan dışarıda sokakta geçen insana göre her zaman tabii ki bir sıfır öndedir. Çünkü biz örnek veriyorum, ben 25 senedir yumruk atıyorum. Yani 25 senedir yumruk atan bir insanla, normal, sıradan bir insanın bir olma ihtimali yok. Biz zaten kendimizden emin olduğumuz için de böyle bir yarışa, böyle bir dövüşe girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bence sosyal medyada birazcık daha belki gündem olma çabası da olmuş olabilir diye düşünüyorum. Savaş Cebeci ile zaten dönüştüğü zaman sonucun böyle olacağına emindim yani. Kaan değil başka bir profesyonel dövüşçü olsaydı ben yine aynı şeyi düşünürdüm” dedi.“Savaş Cebeci istediğini aldı”Olayda Savaş Cebeci’nin istediği izlenmeyi elde ettiğini belirten Karaca, böyle durumlara gerek olmadığını anlatarak konuşmasına şöyle devam etti;“Yani böyle bir şeyin olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Ama tabii Kaan da orada belki birazcık o dövüşçü ruhuna dövüşçü kesimine biraz daha yenik olup, kendini ispatlamak için aslında herkese bunu istediği için de olmuş olabilir ki kanıtladı da zaten. Olmasaydı tabii ki daha iyi olabilirdi. Ama özellikle Savaş Cebeci için konuşuyorum zaten bu işleri çok iyi yapıyordu. Hani çıkıp konuşmalar vesaireler illaki denk geldik. Hani bunlardan önce bence 15 milyon izlenme elde edemezdi. Ama şimdi herkes tanıyor, sen tanıyorsun, ben tanıyorum, gelen halk tanıyor, herkes bunu konuşuyor. O yüzden insanlar önce böyle bir yarışa girmesin. Herkes yerini bilsin. Bence Savaş Cebeci istediğini aldı diyebilirim yani. Dediğim gibi 15 milyon, 20 milyon izlenmeyi kendini parçalasa yapamazdı. Kaan da kendince sporculuk ve dövüşçülük ruhu anlamında, o da herkese kendini ispatladığı için o bence şu an emin ol çok daha içi ferah.”