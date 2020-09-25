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Yıldırım: "Sanayici üretime ara vermiyor"

YILBOR YÖNETİM KURULU ÜYESİ HASAN YILDIRIM, İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANININ EYLÜL AYINDA ARTTIĞINA İŞARET EDEREK, "SANAYİCİ ÜRETİME ARA VERMİYOR" DEDİ.

MERSİN 25.09.2020, 10:37
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Yıldırım: "Sanayici üretime ara vermiyor"

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, imalat sanayi kapasite kullanım oranının eylül ayında arttığına işaret ederek, "Sanayici üretime ara vermiyor" dedi.

Firmaların belirli bir zaman dilimindeki üretim gücü ya da üretim potansiyelini gösteren imalat sanayi kapasite kullanım oranı yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 741 iş yeri tarafından eylül ayı ’İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların değerlendirmesi sonucunda, imalat sanayi kapasite kullanım oranının eylül ayında yüzde 74.6’ya çıktığını açıkladı.

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, korona virüs sebebiyle tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı nisan ayında yüzde 61 gibi düşük seviyelere gerileyen kapasite kullanım oranının, eylül ayında bir önceki aya göre 1.3 puan artarak yüzde 74.6 seviyesine yükselerek üst üstte 5. ayında da yükselişini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı. Yıldırım, "Bu da sanayicimizin gayretli çalışmalarının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. İmalat sanayi kapasite kullanım oranının önümüzdeki aylarda da yükselişini sürdürmesini bekliyoruz. Sanayicimiz ürettikçe ihracat ve istihdam rakamları da artıyor. Bu anlamda üretimin durmadan devam etmesi ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

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