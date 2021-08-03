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Yenişehir Belediyesi personeline yangın tatbikatı

Mersin’in merkez Yenişehir ilçe Belediyesi, olası bir yangına anında nasıl müdahale edileceği konusunda personele eğitim vermeye devam ediyor.

MERSİN 03.08.2021, 16:53
Yenişehir Belediyesi personeline yangın tatbikatı

Mersin’in merkez Yenişehir ilçe Belediyesi, olası bir yangına anında nasıl müdahale edileceği konusunda personele eğitim vermeye devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi ek hizmet binası bahçesinde belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanlara bina içerisinde çıkabilecek olası bir yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Yangın söndürme cihazları konusunda uzman bir firma tarafından verilen eğitimde yangınların çeşitlerine göre hangi tip yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı.

Yangına erken ve doğru müdahalenin önemli olduğunun vurgulandığı eğitimde, yangın söndürme tatbikatı da yapıldı.

Verilen eğitimlerde belediye çalışanlarının olası bir yangına karşı hazırlıklı olması, yangınlara daha başlangıç aşamasında doğru şekilde müdahale etmeyi öğrenmesi amaçlanıyor.
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