Yenişehir Belediyesi çocuk tiyatrosunu evlere taşıyor

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla aylardır evde olan çocukları tiyatro ile buluşturacak. Sağlıkları için evlerinden çıkmamaları gereken çocuklar, eğlenceli ve öğretici çocuk oyunlarını online platformlardan izleyebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla aylardır evlerinde olan çocukların ara tatillerini daha eğlenceli geçirmeleri için çocuk tiyatrosu evlere taşınıyor.

Kültür ve sanat alanında önemli çalışmalara imza atan Yenişehir Belediyesi, bu defa 4 ve 10 yaşındaki çocukları ekran başına davet ediyor. Yenişehir Şehir Tiyatroları oyuncuları Çağlar Ekinci, Volkan Güneri ve Veli Polat’ın sahneleyeceği ‘Masal Gezginleri’ oyunu, cumartesi günü saat 16.00’ da Yenişehir TV ve Yenişehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Geleneksel Türk masallarının günümüze uyarlandığı ‘Masal Gezginleri’ oyununda, Nasrettin Hoca ve Keloğlan masalları ile ekran başındaki çocuklar keyifli anlar geçirecek. Pandeminin çocuklar üzerindeki etkisini kültür ve sanat etkinlikleriyle azaltmayı hedefleyen Yenişehir Belediyesi, bu tür etkinlikleri ünümüzdeki günlerde de devam ettirecek.