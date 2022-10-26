Yaşar Baydoğan Kadın ve Çocuk Atölyesinde minikler eğitime başladı

‘Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde 33 çocuğa, alanında deneyimli öğretmenler destek sağlıyor. Büyükşehir bünyesine yeni katılan ve 10 Ekim 2022 tarihinde kapılarını minik öğrencilere açan atölyede çocuklar, öğretmenlerinin gözetiminde kendi bireyselliklerini kazanırken, aynı zamanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerle destekleniyor.

Çocuk atölyelerini ve çocuk gelişim merkezlerini, ihtiyaç olan tüm kesimlerde yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Çocukların gelişim alanlarına yönelik etkinlikleri, sınıf içerisinde öğretmenlerimiz uyguluyorlar. Gelişim süreçleri, onlara dair ebeveyn çocuk tutumları, okula başlama süreçlerini takip açısından velilerimize böyle bir seminer düzenledik. Büyükşehir Belediyesi olarak da bu hizmet içeriğini, çocuk atölyelerimizi, çocuk gelişim merkezlerimizi ihtiyaç olan tüm kesimlerde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Oğlu Ateş’in Kadın ve Çocuk Atölyesine çok mutlu geldiğini ve bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini belirten Çiğdem Türkmen, “Öğretmenlerimize ve yetkililerimize, ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Psikolojik olarak da çok büyük destekleri var. Kafamızdaki soru işaretlerini giderdiler” şeklinde konuştu.

Kısa sürede oğlunda olumlu gelişmeler gördüğünü, okula gelmek için çok hevesli olduğunu kaydeden Ramazan Erten, “Bu hevesini kırmamak için, ben de teşvik ediyorum. Yapılan toplantının verimli olduğunu düşünüyorum. Kendimizi de aslında düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Bu hizmeti verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.