Vatan Caddesi, yağmursuyu altyapısına kavuştu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kentin altyapısını dünya standartlarına göre modern ve kaliteli hale getirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

MESKİ, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan Vatan Caddesi’nde yaklaşık 2 bin 15 metre uzunluğundaki yağmursuyu hattı imalatı çalışmalarını tamamladı. Böylece, Okan Merzeci Bulvarı, Vatan Caddesi ve GMK Bulvarı’nda meydana gelen su baskınlarına kalıcı olarak son verildi. Yapımına başlanan ve sözleşme bedeli 3 milyon 764 bin 200 TL olan çalışmalar ile toplanan yağmursuları, 2x2 ebadında 680 metre, 2x1.25 ebadında 186 metre ve 1.5x1.5 metre ebadında 161 metre kutu menfez ve Ø1400 milimetre çapında 988 metre uzunluğundaki betonarme borular vasıtasıyla deşarj ediliyor. Böylece, Okan Merzeci Bulvarı, Vatan Caddesi ve GMK Bulvarı’nda yoğun yağışlarda meydana gelen su taşkını sorunu son buldu.

Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Dinç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ve MESKİ çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, “Daha önce mahallemizde aşırı yağmur yağdığında sel oluşuyordu, zarar veriyordu esnafımıza, mahallelilerimize. MESKİ’nin yaptığı çalışmalarla bu sorunu çözmüş vaziyetteyiz. Eskiköy Caddesi’nde ve Vatan Caddesi’nde yapılan çalışmalarla mahallemizde yağmur yağdığı zaman daha önceki yıllarda gördüğümüz o kötü görüntüleri bu yıl görmedik” dedi.