Vali Su, maske denetimi yaptı
MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 81 İLE GÖNDERDİĞİ KORONA VİRÜS GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA, 'SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN' SLOGANIYLA MASKESİNİ TAKIP DENETİME ÇIKTI. İL PROTOKOLÜYLE BİRLİKTE ESNAFI ZİYARET EDİP, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAKİ DENETİMLERE KATILAN VALİ SU, VATANDAŞLARI MASKE, SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KONUSUNDA UYARDI.
Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, ’sağlık için hepimiz için’ sloganıyla maskesini takıp denetime çıktı. İl protokolüyle birlikte esnafı ziyaret edip, toplu taşıma araçlarındaki denetimlere katılan Vali Su, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Toroslar ilçesi Kuvayi Milli Caddesinde denetim yapan Vali Su’ya, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek hem bol kazançlar dileyen hem de maske-mesafe ve hijyen konusunda uyaran Vali Su, her konuda olduğu gibi salgın konusunda da kurallara uymanın hayat kurtardığını söyledi. Toplu taşıma araçlarındaki denetimlere de katılan Vali Su, seyahat eden yolcuları maske ve mesafe konusunda uyararak, artık Türkiye’nin tamamında ev dışında maske kullanımının zorunla hale geldiği hatırlatmasında bulundu. Su, tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür etti. Su, vatandaşların maske kuralına genellikle uyduklarını gördüğünü kaydederek, kurallara uyma alışkanlığının daha da artmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceğini söyledi.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2