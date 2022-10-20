Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu lansmanı yapıldı

23 Ekim Pazar günü koşulacak olan maratonda 21 kilometrelik Yarı Maraton Koşusu saat 09.00’da, 3 kilometrelik halk koşusu ise 09.30’da başlayacak. Tarsus Cumhuriyet Meydanı’nda başlayıp, yine aynı noktada sonlanacak olan Yarı Maraton’un ödül töreni ise 11.30’da yapılacak. Sporcular ve vatandaşlar, Tarsus’un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde koşarak maraton heyecanı yaşayacaklar. Lansmanda konuşan Başkan Seçer, 3,5 yıldır gece gündüz, iyi niyetle, titizlikle, vatan aşkıyla ve insan sevgisiyle çalıştıklarını belirterek, "Sizlerin tercihi ile sizlerin güveni ile biz bu makamlara ulaştık. Sizler istemediğiniz noktada, biz o makamları demokratik bir şekilde yeni seçilen arkadaşımıza devrederiz. Bizim demokrasi anlayışımız bu. Fakat, bizim altımızdan bu koltukları alıp götürmek çok da kolay değil. Onun için seçimlerde rakiplerimizin işleri zor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesini çok daha iyi noktalara getirdiklerini, canla başla çalıştıklarını ve bu konuda da tevazu göstermeye gerek olmadığını ifade eden Seçer, ilk olarak belediyenin mali disiplinini sağladıklarını vurguladı. Bir taraftan devraldıkları 3 milyar liralık borcu öderken, diğer taraftan da hizmet ürettiklerini söyleyen Seçer, “Bizler bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için önce belediyelere talip olduk. Bizlerin yönetiminde belediye çalmıyor, çaldırmıyor, israf etmiyor. Onun için, belediye hizmet yapıyor. Onun için tarihinde görmediği en güzel asfaltları, Mersin halkına layık görüyor. En iyi bulvarları açıyor, en güzel meydanları yapıyor, en güzel parkları yapıyor” diye konuştu.

Belediye deyince insanların aklına bina, imar rantı, beton, yandaşları doyurma, kayırma gibi kavramların geldiğini, fakat bu kavramların kendilerinden uzak olduğunu belirten Seçer, “Bizde tüyü bitmemiş yetimin hakkına tenezzül etme yok. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da bizlere, ‘harama tenezzül etmeyin, adaletsizlik yapmayın, ayrımcılık yapmayın’ diyor. Elbette O’nun sözleri bizim başımızın tacı, ama o söylemese de bizim kalbimizde, yüreğimizde, genetiğimizde asla haram yemek, yetim hakkına tenezzül etmek yok” şeklinde konuştu.

“Sosyal belediyecilikte ilk 10 belediyeden biriyiz”

Hiçbir kimsenin kendilerini terörle ilişkilendirmeye veya vatan sevgilerini sorgulamaya haddi de hakkı da olmadığının altını çizen Seçer, “Biz, Ulu Önder Mustafa Kemal’in izinden giden neferleriyiz. Bu vatana halel getirmeyiz. Ondan emanet aldık, namusumuzla bizden sonraki kuşaklara da devredeceğiz. Bundan da kimsenin endişesi olmasın. Kara çalmalara, tezviratlara da sakın ola aldanmayın” ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetler konusunda bir kişinin bile kalkıp eleştiride bulunamadığını kaydeden Seçer, “Çünkü herkes biliyor ki biz çalışıyoruz. Belediyeniz ehil ellerde, sağlam ellerde, şefkatli yüreklerde. Biz sadece bina yapmıyoruz. Türkiye’nin tarihinde, sosyal belediyecilik konusunda bu kadar iddialı hizmetler sunan, sosyal politikalarda bu kadar etkin, sürdürülebilir sonuç alan politikalar uygulayan 10 belediye varsa, son 3,5 yıllık dönemde o sıralamaya Mersin Büyükşehir Belediyesi de girmiştir” dedi.

Sosyal hizmet anlamında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Seçer, mahalle mutfakları, evde sağlık, öğrenci yurtları, halk kart, eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalarla, vatandaşın ruhuna dokunduklarını kaydetti.

“Tarsus’u estetiği olan, tarihi doku ile uyumlu bir kent haline getirmek istiyoruz”

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, Tarsusluların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yaptıklarını da ifade eden Seçer, “Zamanla Tarsus’umuza hizmetlerimiz artarak devam edecek. Kaliteli yollar yapılıyor, yeni bulvarlar açılıyor, yeşil alan düzenlemeleri gerçekleşiyor. Adana Caddesi, İsmet Paşa Bulvarı, Yeşilyol, Kleopatra’ya kadar tüm caddeleri 2023 yılı programı içerisinde prestij caddeleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tarsus’u estetiği olan, tarihi doku ile uyumlu bir kent haline getirmek istediklerini belirten Seçer, Tarsus’u ayağa kaldırmak için, burada yatan tarihi gün yüzüne çıkarmak gerektiğini söyledi. Tarsus’un üstü kadar, altında da bir tarihin yattığını dile getiren Seçer, “Fakat bunu ne ülkemize, ne de dünyaya sunabilmiş değiliz. Yönetimde kaldığımız süre içerisinde, Tarsus’a her anlamda gerekli hizmeti yapacağız” dedi.

3,5 yıldır iş başında olmalarına rağmen, 10 yıldır hizmetteymiş gibi 24 saat çalıştıklarını belirten Seçer, hizmetleri çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerinden bahsetti. Mersin’de ulaşım alanında trafiği rahatlatacak katlı kavşak, yeni bulvar ve caddeler, tüp geçiş gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, adı geçen çalışmaların benzerlerini Tarsus’ta da yaptıklarını belirterek, daha da yapacakları müjdesini verdi.

Tarsus Yarı Maratonu hakkında bilgi veren Seçer, kendisinin de geçen yıl katıldığı 3 kilometrelik halk koşusuna herkesi beklediğini söyledi. Seçer “Ben de Pazar günü halk koşusunda olacağım, hepinizi bekliyorum. 3 binden fazla katılım olacağı söylendi. Burada uluslararası platformda koşu yapan sporcularımız var. Türkiye’den değişik illerden sporcularımız var” ifadelerini kullandı.

Tarsus Yarı Maratonu’nun kendisi için önemli bir etkinlik olduğunun altını çizen Seçer, “İnsanların bir arada olması, belli bir süreliğine de olsa huzur bulması siyasi görüş, mezhep, meşrep ayrımı olmadan bir arada olması benim için önemli. Biz bir yüreğiz, biz Türkiye’yiz, doğudan batıya, kuzeyden güneye herkesi kucaklayacağız. Bölmek, ayırmak, asıl vatana ihanet bu. ‘Sen kırmızısın, sen mavisin, sen yeşilsin’ demektir asıl bölücülük” dedi.

Katılımcılara 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak olan 1.Tarsus Uluslararası Festivali’ni de çok önemsemeleri çağrısında bulunan Seçer, “Bu festivale yurdun her tarafından ve yurt dışından çok olağanüstü topluluklar gelecek. Halk dansları, sanatçılar, söyleşiler, romancılar, gazeteciler herkes burada olacak. Mersin’in yetiştirdiği Tarsus’un yetiştirdiği değerleri buraya çağıracağız. Çok güzel konserler olacak” ifadelerini kullandı.