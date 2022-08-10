"Turunçgillerde İyi Tarım Uygulamalarıyla Kazancınız Bol Olsun" projesi

Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen “Turunçgillerde İyi Tarım Uygulamaları ile Kazancınız Bol Olsun" projesi çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Ziraat Odası Başkanlığı salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, SGK Müdürü Süleyman Metin ve iyi tarım uygulaması yapan üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hayri Erdoğan yaptığı konuşmada, iyi tarım uygulamalarının önemine değinerek, her zaman iyi tarımın destekçisi olduklarını söyledi. Erdoğan, “Türkiye’deki tarım uygulamalarından, sürdürülebilir üretim yöntemlerini ve izlenebilirliği yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen en büyük adımlardan olan iyi tarım uygulamalarının ilk günden beri üreticilerimize anlatıyor ve onları iyi tarım yapmaları konusunda destekliyoruz. Bugünkü etkinliğimizde iyi tarım uygulayan üreticilerimize bir kez daha bunun önemini anlatmak ve onlarla sözleşme imzalamak üzere bir araya geldik” dedi.

Ziraat Mühendisi Fatih Yıldırım ise konuşmasında, “Bu proje ile ülkemiz yaş meyve, sebze ihracatında yüzde 24 pay alan lider il konumunda olan ilimizde üretilen yaklaşık 1.5 milyon ton turunçgilin üretiminde ve pazarlamasında zaman zaman sıkıntı yaşayan üreticilere yeni bir yaklaşımla sertifikalı üretim yapmalarına imkan sağlanması, Bununla birlikte turunçgil üretimi yapan üreticilerin grup sertifikasyonu ile bir araya getirerek sözleşmeli tarım modelinin uygulanmasına yönelik adımlar atılmaktadır. Projemiz ile tarımsal üretimde ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları dengelemeyi hedefleyen rekabet gücü yüksek, izlenebilir ve sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmış ve İl genelinde yürütülen bu proje ile ilimizde 150, Tarsus ilçemizde 53 üreticimiz grup çatısı altında bir araya getirilerek sertifikalı üretim yapmaları, yetiştirilen ürünlerin ihracat ürünü olarak değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır” diye konuştu.