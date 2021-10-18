Toroslar’da ’Kivi Festivali’ coşkusu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, ilçede kivi üretiminin yapıldığı Çağlarca Mahallesi’nde hasat döneminde düzenlenen ’Kivi Festivali’ büyük ilgi görürken, renkli görüntüler yaşandı.

Çağlarca Mahallesi’nde üretilen kiviyi tanıtmak ve üretimi daha da artırmak adına gerçekleştirilen festivalde, kividen yapılan pasta ve yiyecekler de dikkat çekti. Toroslar Belediyesi Halkoyunları ekibinin gösterileriyle şenlenen festivalde, Mersinli sanatçılar Caner Erdoğan ve Burhan Ateş de sahne alarak birbirinden güzel şarkılarıyla üreticilere ve Mersinlilere müzik ziyafeti yaşattı.

Kivi üretiminde yapılması gereken çalışmaların da anlatıldığı festivalin açılış konuşmasını Çağlarca Mahalle Muhtarı Hasan Türkmen yaptı. Türkmen, hasat dönemini festivale dönüştüren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a ve ekibine teşekkür ederek, Çağlarca Mahallesi’nden iç piyasaya yaklaşık 10 bin ton kivi üretimi yapıldığını söyledi.

“Festival, ilçemizde üretilen kivinin tanıtımına ve kırsal alanlardaki kalkınmaya yarar getirecek bir çalışmadır”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, alternatif tarım ürünlerinde yeniliğe açık bir ilçe ve belediye olduklarını dile getirerek, üretimin her zaman yanında olacaklarını ve destekleyeceklerini söyledi. Yılmaz; “Çiftçilerimizi ve üreticilerimizi kutluyorum. Çünkü onların emekleri çok büyük. Bu kişiler çığır açan, gelişmeyi ve yükselmeyi sağlayan insanlardır. Kivinin bölgemizde yetişmesinde emeği geçen, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bunu tanıtmak da çalışma yapmak da bize düşüyor. Muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Biz hep güzel ve yeni çalışmaları yapmak istiyoruz. Vatandaşımız ve muhtarımız isteyince, benimseyince, destekleyince çok güzel işler ortaya çıkıyor. Köylümüzün, hemşehrilerimizin benimsemesi halinde yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu etkinliklerimize devam edeceğiz” dedi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Çağlarca Mahallesi’nin bulunduğu konum itibariyle adete bir yeryüzü cenneti olduğuna vurgu yaparak, mahallede üretilen kivinin tanıtılması adına gerçekleştirilen festivalin yerinde bir çalışma olduğunu kaydetti ve Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da çiftçi ve üreticilere hayırlı kazançlar dileyerek, “Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, yüksek bir tempoyla çalışıyor. Çiftçilerimize, üreticilerimize, gençlerimize elinden gelen desteği veriyor. Kendisine şükranlarımı sunuyor, kivi hasadının üreticilerimize bereketli kazançlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festivalde konser veren sanatçılar Caner Erdoğan ve Burhan Ateş’e plaket ve çiçek takdimi yapıldı. Başkan Yılmaz, Çağlarca Mahalle Muhtarı Hasan Türkmen’e de çiçek ve plaket vererek, festivale sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.