Toroslar’da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, pandemi nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunmaya devam edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı koliler, ’Gönül Bağı Projesi’ kapsamında oluşturulan erzak dağıtım birimi görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İlçede belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra belediyenin 444 41 33 numaralı ’Gönül Bağı Destek Hattı’na gelen talepler de değerlendirilerek koordineli bir şekilde gıda desteği veriliyor. Erzak dağıtım birimi görevlileri, pandemi kurallarına uygun şekilde kapı kapı dolaşarak ailelere gıda kolilerini dağıtıyor.

“Halkımıza hizmete gönülden bağlıyız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tam kapanma sürecinde tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olacaklarını belirterek, “Önce sağlık diyerek var gücümüzle hizmet ettiğimiz ilçemizde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Toroslar Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Küresel bir salgın olan korona virüsün, sadece insan sağlığını değil toplumsal ve ekonomik düzeni de derinden etkilediğini kaydeden Yılmaz, "Pandemi nedeniyle mübarek Ramazan ayında 17 günlük tam kapanma dönemindeyiz. Bu süreçte hemşehrilerimizin bizlere ihtiyaçlarını ve taleplerini hızlı bir şekilde iletebilmeleri için ’Gönül Bağı Projesi’ni hayata geçirdik ve 444 41 33 numaralı ’Gönül Bağı Destek Hattı’nı kurduk. Belediye personelimizin görev aldığı destek birimlerimizden biri olan erzak dağıtım birimimiz, ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerimizin dağıtımını koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor. Biz, birlikte güçlüyüz. Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız. Allah evlerimizden bereketi, sağlık, huzur ve mutluluğu eksik etmesin” diye konuştu.