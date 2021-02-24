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Toroslar Belediyesinin personel üniformaları TORTEK’te üretiliyor

MERSİN (İHA) – Pandemi sürecinde üretim atölyesi haline gelen Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK), belediye personelinin iş kıyafeti ve üniformalarının da üretildiği bir fabrika gibi çalışıyor.

MERSİN 24.02.2021, 16:01
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Toroslar Belediyesinin personel üniformaları TORTEK’te üretiliyor

MERSİN (İHA) – Pandemi sürecinde üretim atölyesi haline gelen Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK), belediye personelinin iş kıyafeti ve üniformalarının da üretildiği bir fabrika gibi çalışıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Atsız Afşın Yılmaz’ın "Üreten Toroslar" hedefi ile çalışmalarını sürdüren TORTEK, üretim ağını genişletti. Personelin iş kıyafeti ve üniformalarının tasarlanarak dikildiği TORTEK atölyesi, adeta fabrika gibi çalışmaya başladı.

Pandemi sürecinde toplum sağlığını korumak adına eğitime ara veren Toroslar Belediyesi TORTEK Merkezi, üretim atölyesi haline geldi. Belediye personelinin tüm üniforma ve kıyafetleri, TORTEK’in usta ellerinde üretilerek, belediye bütçesine yüzde 70 kar sağlıyor. Ayrıca esnafa, 65 yaş üstü vatandaşlara ve belediye personeline dağıtılmak üzere 5 bin adet bez maske, kuaför ve berberler için ise 5 bin adet tek kullanımlık kesim önlüğü dikilerek hediye edildi.

"Usta Ellerden Çıkan Ürünler, Kurumlardan da Talep Görüyor"

41 branşta eğitime yeniden başlayan TORTEK’in üretim atölyesinde üretilen ürünler, kurumların da dikkatini çekti. Atölyede, emniyet mensuplarının üniformaları ve talepte bulunan ilçe belediyelerin personel iş kıyafetleri de dikiliyor. Böylelikle tasarruf sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor.

"İşimi severek yapıyorum"

Atölyede çalışan TORTEK Usta Öğreticisi Fatma Gün, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’ın destekleriyle üretime ve ekonomiye katkıda bulunduklarını söyleyerek, "Burada çok güzel işler başardık. Belediyemizin üniformalarını ve iş kıyafetlerini dikiyoruz. Üretim yaparak ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Emeğimizi üretimle birleştirmek bizleri mutlu ediyor. İşimi severek yapıyorum. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu atölyede kadın emeği ve gücü var"

Atölye sorumlusu Nurten Keskin de atölyenin adeta bir fabrika gibi çalıştığını kaydederek, "Covid-19 dolayısıyla bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte TORTEK Merkezimizde kurslara ara verildi. Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşın Yılmaz’ın üretim atölyesi çalışmaları kapsamında TORTEK üretim atölyesi faaliyete geçti. Personelin ihtiyaçları doğrultusunda üniforma ve iş kıyafetlerini tasarlayarak dikiyoruz. Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Sosyal İşler Müdürlüğü personelinin iş kıyafetlerinin yanı sıra Zabıta Müdürlüğünün yönetmeliğine uygun olarak üniformalarının da üretimini yapıyoruz. Başkanımızın esnafa sunduğu destek kapsamında maske üretimi yaptık. Berber ve kuaförlere tek kullanımlık önlük dikerek teslim ettik. Şimdi de Basın Yayın Müdürlüğü personelinin iş kıyafetlerinin model tasarımını yaparak dikimini gerçekleştirdik. Bu atölyede kadın emeği ve gücü var. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yerli üretime katkı sağlıyoruz. Gururluyuz"

Başkan Yılmaz ise her daim üretim odaklı çalıştıklarını ifade ederek, "Bu çalışmalarla özellikle ev hanımlarının istihdamına, ülke ekonomisine ve yerli üretime önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. Kendisi üreten ve ürettikçe güçlenen bir Toroslar oluşturduk. Kendi atölyelerimizde üretim yapmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak en büyük mutluluk. Üretim, ülkenin ve dünyanın geleceğinde önemli bir yere sahip. Biz bunun bilincindeyiz. Bu noktada mesleki eğitim kurslarımızın üretim ağını genişlettik. Emeği üretime dönüştüren tüm kadınlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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