Toroslar Belediyesinin kira desteğinden 46 esnaf yararlandı

Toroslar Belediyesinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kiracılarına sağladığı kira desteğinden 46 esnaf yararlandı. Pandemi kısıtlaması nedeniyle faaliyetlerine ara veren ve iş yerleri açık olup gelir kaybı yaşayan 46 esnaf, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, bu destekle moral bulduklarını söyledi.

Mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan iş yerlerini kiralayan esnafa kira desteğinde bulunacaklarının müjdesini veren Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’a, esnaftan teşekkür mesajı geldi. Belediye, aldığı Encümen kararıyla konona virüs (Covid-19) salgını sürecinde işleri olumsuz etkilenen ve faaliyetlerine ara veren 20 kiracısından ilk 6 aylık kira bedelini almayarak, kira sözleşmelerini de 6 ay daha uzattı. Belediyenin kiracısı olup iş yeri açık olan 26 esnafın ilk 6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indirim yapıldı. Bu destekle ekonomik yönden bir nebze de olsa rahat bir nefes alacaklarını belirten esnaf, Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

"Pandemi sürecinde esnaf olmak zor. Bu destek, tam zamanında geldi"

Mithat Toroğlu Mahallesinde büfe işleten Nuh Ödemiş, Başkan Yılmaz’ın hizmetlerini yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıkların belirterek, "Pandemi sürecinde kiralarımız konusunda çok zor durumdaydık. Biz dükkanımızı belirlenen saatlerde açıyoruz ama normal günlerdeki gibi işlerimiz olmuyor. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’ın kira yardımında bulunacağını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Tam zamanında geldi. Takdir edilecek bir durum, çünkü bütün esnaf şu an büyük bir zorluk çekiyor. Bu tür destekler insanların nefes almasını sağlıyor. İnşallah bu günler de geçecek. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Akbelen Mahallesinde kırtasiye işleten Salih Tekkanat da işlerinin azaldığını ve bu desteğin yerinde olduğunu söyleyerek, "Pandemi nedeniyle bir yıla yakındır okullar kapalı. Bu noktada bizim de işlerimiz azaldı. Belediyemizin kira desteği bizleri çok memnun etti. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

"Bu sürecin üstesinden el birliğiyle geleceğiz"

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Bu süreci güç birliğiyle, dayanışmayla atlatacağız. Esnafımızı her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, belediyenin kiracısı olan esnafa sundukları kira desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, "Mülkiyeti belediyemize ait olan iş yerlerini kiralayan esnafımıza ilk 6 ay kira desteğinde bulunuyoruz. Hepimize düşen görev salgın tamamen bitinceye kadar alınan tedbirlere riayet etmektir. İnşallah bu tedbirlere harfiyen uyarak daha sağlıklı günlere kavuşacağız. İlçemizin kalkınması ve ekonomik hareketliliğin arttırılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.