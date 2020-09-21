Toroslar Belediyesinden Hareketlilik Haftasında doğa yürüyüşü

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ’Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında hafta sonu doğa yürüyüşü düzenledi. Bu yıl "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" temasıyla kutlanan hafta çerçevesinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü; Çağlarca Mahallesinde bulunan Sunturas Şelalesinden başlayarak Yeniköy’de son buldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ’Doğa Yürüyüşü ve Doğada Temizlik Var’ sloganıyla organize edilen etkinliğe; bisikletli gruplar da bisikletleriyle eşlik etti. 6 kilometrelik parkurda çevre temizliği de yapılarak, sıfır emisyona ve dünyanın oksijen alanı doğayı korumanın önemine dikkat çekildi.

Dağa tırmanış ve bocce yarışması da yapıldı

Yürüyüş sırasında düzenlenen dağa tırmanış aktivitesi ve bocce yarışması da etkinliklere ayrı bir renk kattı. Pandemi kuralları dikkate alınarak yapılan yürüyüşte; doğa ve fotoğraf tutkunları da Toroslar’ın eşsiz manzarası karşısında keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Toroslar’ın doğası ve tarihinin yanında, sağlıklı yaşamın desteklenmesi, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin gelişmesi ve çevre dostu bir yaşam sunmaya teşvik etmenin hedeflendiği etkinlik yoğun ilgi gördü.

"Hareketli yaşama farkındalık oluşturuyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasına Toroslar Belediyesi olarak bu yıl da çeşitli etkinliklerle katıldıklarını söyledi. Sporun ve hareketliliğin hayatın bir parçası haline gelmesinin önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturma amacı taşıyan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz doğa yürüyüşümüze katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Biz de hafta kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerle vatandaşlarımızı hareketli yaşama teşvik ediyor ve alternatif ulaşım metotlarına yönelmelerini istiyoruz. İnşallah hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz çalışma ve projelerle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakacağız" dedi.