Toroslar Belediyesi, sıfır atık belgesini aldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilk ’sıfır atık belgesini’ aldı.

Çevrenin korunması ve yarınlara daha temiz bir dünya bırakabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi, Toroslar’da hayata geçirdiği sıfır atık uygulamasıyla takdir topluyor. Sıfır Atık Yönetmeliğince hizmet binalarına Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran Toroslar Belediyesi’nin sıfır atık belgesi için yaptığı başvuru onaylandı. Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri sonucunda Yunus Emre Kültür Merkezi için belgeyi almaya hak kazandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye personeline eğitim verilerek, hizmet binalarındaki çöp kovalarını kaldıran ve geri dönüşüm kutuları yerleştiren belediye, ambalaj, kağıt, cam, plastik, metal, organik ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüm, değerlendirme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yapılan çalışmayla sıfır atık yönetim sistemi Toroslar’da başarıyla gerçekleştiriliyor. Sıfır atık belgesi için ana hizmet binası, Park ve Bahçeler, Makine İkmal Müdürlüğü binalarının da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirme aşamasında olduğu da bildirildi.

"Sıfır Atık’ta Öncüyüz"

Sıfır Atık Projesini ilçede daha da genişleterek sürdüreceklerini kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras temiz bir doğadır. Geri dönüşümü çok önemsiyoruz. Atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırıyoruz" dedi.

Temizlik ve dezenfekte işlemlerinin de düzenli olarak devam ettiğini söyleyen Yılmaz, "Uyguladığımız çalışmalarla ilçemizde sıfır atık bilincini oluşturmada önemli bir yol kat ettik. Belediyemize ilk sıfır atık belgesini kazandırdık. Bu belge, geri dönüşüm konusunda sorumluluklarını başarıyla yerine getiren kurumlara veriliyor. Böylesine önemli bir belgeyi almış olduğumuz için de mutluyuz. Halkımızın sağlığı, huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Projede emeği geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.