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Toroslar Belediyesi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu açtı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, istihdamın artırılmasına yönelik projelerinden biri olan Kariyer Merkezi bünyesinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu açıldı.

MERSİN 13.01.2022, 11:56
Toroslar Belediyesi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu açtı

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, istihdamın artırılmasına yönelik projelerinden biri olan Kariyer Merkezi bünyesinde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu açıldı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş arayanları, vasıf ve niteliklerine göre uygun iş fırsatlarına yönlendirmenin yanı sıra mesleki gelişimlerine de katkı sağlayan Kariyer Merkezine başvuran vatandaşlar, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursunu tamamlayarak sertifikalarını alabilecekler.

Toroslar Belediyesi ile Toroslar Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan 220 saatlik kurs, Osmaniye Mahallesinde bulunan Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Kariyer Merkezinde hafta içi her gün verilecek. En az lise mezunu olan herkesin katılabileceği kurs ile Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki yeterlik kazandırılarak niteliklerinin artırılması amaçlanıyor. Kursiyerler, kendilerini geliştirmenin yanı sıra halkla ilişkiler ve organizasyon alanındaki küçük veya büyük ölçekli işletmelerde ya da resmi ve özel kurumlarda çalışma imkanı da elde edebilecek.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu eğitim programı kapsamında, kursiyerlerin öfke, stres ve zaman yönetimi tekniklerini tanıması ve kişiler arası iletişim, grup iletişimi ve örgüt iletişimi kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması, güzel konuşma ve sunum yapmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması amaçlanıyor. Ayrıca, kursiyerlerin halkla ilişkiler kavramını ve ilişkili olduğu alanları tanıması, organizasyon çeşitlerini ve yönetim süreçlerini tanıması, organizasyon düzenlemek, iletişim modellerini ve kriz planlarını açıklamak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması, kurum içi halkla ilişkilerde yazılı ve sözlü araçları kullanmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olması hedefleniyor.

“Kurslarımıza bir yenisini daha ekledik”

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, kursla ilgili verdiği bilgide, “Kariyer Merkezimize başvuru yapan vatandaşlarımızı uygun iş fırsatlarına yönlendirmenin yanı sıra mesleki gelişimlerine de katkı sağlayacak bir kurs açmak istedik. Toroslar Belediyesi olarak üretim, istihdam ve yatırım konusuna önem veriyoruz. Bu kapsamdaki projelerimizden bir tanesi de Kariyer Merkezimiz. Toroslar Belediyesi olarak, 41 branşta açtığımız Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarımızda kalifiye eleman yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kurslarımıza bir yenisini daha ekledik. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kursu. İletişimin son derece önemli olduğu biliyoruz. Bu kursumuz ile de kursiyerlerimizin hizmet verdikleri kurumda karşılıklı iletişimi, anlayışı ve iş birliğini oluşturmaya yardımcı olabilmeleri, iletişim tekniklerini doğru kullanarak hedef kitle ile sağlıklı bir iletişim kurmaları ve mesleki yeterlilik kazanmaları konusunda fayda sağlamak istiyoruz” dedi.

Kurs hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenlerin, Kariyer Merkezinin 0324 404 01 11 numaralı telefonunu arayabilecekleri bildirildi.

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