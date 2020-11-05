Toroslar Belediyesi, Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası düzenliyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında "10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası" düzenliyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan turnuva 8 Kasım Pazar günü Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak. Müsabakaların ardından yine aynı gün ödül töreni düzenlenecek. Turnuvada birinciye bin TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye ise 500 TL para ödülü ile kupa ve madalya da verilecek.

Turnuvaya katılmak isteyenlerin, Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilciliğinin www.mersin.tsf.org.tr web adresinden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya katılacak olan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Ebediyete intikal edişinin 82’nci yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere bir satranç turnuvası düzenleyeceğiz. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.