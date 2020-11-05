Toroslar Belediyesi, Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası düzenliyor
TOROSLAR BELEDİYESİ, 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA SATRANÇ TURNUVASI" DÜZENLİYOR.
MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında "10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası" düzenliyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek olan turnuva 8 Kasım Pazar günü Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak. Müsabakaların ardından yine aynı gün ödül töreni düzenlenecek. Turnuvada birinciye bin TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye ise 500 TL para ödülü ile kupa ve madalya da verilecek.
Turnuvaya katılmak isteyenlerin, Türkiye Satranç Federasyonu Mersin İl Temsilciliğinin www.mersin.tsf.org.tr web adresinden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya katılacak olan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Ebediyete intikal edişinin 82’nci yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere bir satranç turnuvası düzenleyeceğiz. Katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3