Tollu: “İlçemize doğalgazın getirilmesi için aylardır temaslarda bulunuyoruz”

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, meclis toplantısında, ilçeye doğalgazın getirilmesi için aylardır temaslarda bulunduklarını belirterek, “Bakanlarımızla görüşüyoruz. Sürecin hızlanması adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Erdemli Belediyesi, mart ayı meclis toplantısını pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu başkanlığında yapılan toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Toplantıda doğalgaz konusunda yapılan görüşmeler neticesinde, süreci hızlandıracak kararlar alındı.

“Aylardır temaslarda bulunuyoruz”

Erdemli’nin en önemli ihtiyaçlarından birinin doğalgaz olduğunu belirten Başkan Tollu, yapılan görüşmeler neticesinde konunun en kısa sürede sonuca ulaşacağının altını çizdi. Başkan Tollu, “Toplantımızda aldığımız kararlarla kentimize daha iyi hizmet edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok alanda ilçemiz için proje üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Özellikle ilçemize doğalgazın getirilmesi konusunda aylardır temaslarda bulunuyor, bakanlarımızla görüşüyoruz. İnşallah sürecin hızlanması adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Aldığımız bu kararların vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.