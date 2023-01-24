Tekli: "Savunma sanayi ve dijital dönüşüm konusunda çalışma yürütüyoruz"

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, savunma sanayi ve dijital dönüşüm konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Tüm dünyada olduğu gibi biz de MTOSB olarak dijital dönüşüm konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizi faaliyete geçirdik" dedi.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve beraberindeki heyetle birlikte Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında MTOSB bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tekli, savunma sanayi ve dijital dönüşüm konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Tüm dünyada olduğu gibi biz de MTOSB olarak dijital dönüşüm konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizi faaliyete geçirdik. Bu merkezimizde fabrikalarımızdaki üretime katkı sunmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte savunma sanayi konusunda ülkemizde yürütülen çalışmalara dahil olabilmek adına SAHA İstanbul Mersin Ofisimizi hayata geçirdik. Sanayicilerimiz arasında SAHA İstanbul ile iş birliği içerisinde olan ve savunma sanayine üretim yapan sanayicilerimiz var. Bunların sayılarını arttırmak istiyoruz. Bu konuda fuarlara katılıyor, sanayicilerimizin kendilerini anlatmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Tekli, MTOSB olarak yatırımcılara yeni sanayi alanları kazandırmak için de çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "4’ncü bölgemizdeki işlemlerin sonuna vardık. 5’nci bölgemiz için de çalışmalarımız devam ediyor. Hemen akabinde ise 6. bölgemizin çalışmalarına başlayarak kentimize yeni istihdam alanları açmak için mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında sanayiciler çeşitli konulardaki taleplerini Lütfi Elvan’a ileterek fikir alışverişinde bulundular.