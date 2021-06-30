Tarsus’ta üzüm kesimine izin verildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde üzüm kesimine izin verildi.

2021 yılı üzüm kesim ve ihracat izinlerinin verilmesi kapsamında Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturan komisyona eşlik eden Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince üzüm olgunlaşma kontrolü yapıldı.

Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, olgunluk kontrolünden sonra kesim için izin verdiklerini söyledi. Erdoğan, “İlçemize bağlı üzüm üretiminin yoğun olduğu mahallelerde gerekli olgunluk kontrolü yapıldı. Kontroller neticesinde üzüm kesimlerine 29 Haziran 2021 tarihinden itibaren izin verilmiştir. 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren de ihracatına izin verilmiştir. İhracatı ve Kesimi izin verilen çeşitlerimiz Yalavo incisi, early prima, Trakya ilkereni, perlet, ergin, çekirdeksiz gibi erkenci çeşitlerdir. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli hasatlar olsun” dedi.