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Tarsus’ta ev yangınında 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

MERSİN 05.05.2021, 08:35
Tarsus’ta ev yangınında 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin zemin katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1888 Sokakta M.Ç.’nin kiracı olarak ikamet ettiği evin oturma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında panikleyen M.Ç., iddiaya göre başını sert bir cisme vurarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yaralanan M.Ç. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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