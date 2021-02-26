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Tarsus Belediyesinden bir günde 6 açılış

Tarsus Belediyesi, 2 günde 10 açılış programının ilk gününde yapımları tamamlanan 2 halk market, 2 okuma salonu, bir taziye evi ve bir doktor odasının açılışını gerçekleştirdi.

MERSİN 26.02.2021, 10:17
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Tarsus Belediyesinden bir günde 6 açılış

Tarsus Belediyesi, 2 günde 10 açılış programının ilk gününde yapımları tamamlanan 2 halk market, 2 okuma salonu, bir taziye evi ve bir doktor odasının açılışını gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi, mahallelerde açılışlara devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Verimli Mahallesinde yapımı tamamlan okuma salonunun açılışı protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. Daha sonra Çiçekli Mahallesine geçen katılımcılar, trafik kazasında yaşamını yitiren Süleyman Bulut’un isminin verildiği doktor muayene odasının açılışını gerçekleştirdiler. Açılışların öğleden önceki bölümünde son olarak Barbaros Mahallesinde vatandaşların bilgiye ulaşmasına imkan sağlayıp, okuma ihtiyacına cevap verecek olan okuma salonu hizmete açıldı.

Açılışların öğleden sonraki bölümünde ise küçük ölçekli süt üretimi yapan esnaftan değerinde satın alınan süt ile hijyenik ortamda üretilen süt ürünlerinin, Tarsus Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyelerinin ürettiği çeşitli baharat, reçel, sirke ve belediye ekmeğinin satılacağı Halk Marketler, Fahrettinpaşa ve Tekke mahallelerinde yapılan kurdele kesiminin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. Akşemsettin Mahallesinde yapımı tamamlanan merkez taziye evinin açılışı ise yapılan dualarla gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesinin hizmeti halkın ayağına götürme çabaları çerçevesinde yoğun emekler harcanarak yapımları tamamlanan, acil ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak doğru ve gerekli tesislerin açılışlarından ötürü memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.

“Halkımız için doğru hizmetleri üretmeye devam edeceğiz”

Hizmet atağının devam edeceğini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “Her bir köşesi ayrı bir güzelliği barındıran Tarsus’umuzda, Toroslardan ovalara tüm şehrin kalkınmasına ve çocuklarımıza daha iyi bir yaşam ve gelecek bırakmak adına çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu kapsamda her mahalleye bir Halk Market uygulamamız devam ediyor. Geçtiğimiz ay Kızılmurat Mahallesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz ilk şubenin ardından Tekke ile Fahrettinpaşa Halk Market şubelerini de halkımızın hizmetine açtık. Halk Market ile hem üretici kazanacak hem de tüketicinin yüzü gülecek. Akşemsettin Mahallemizde vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak olan Merkez Taziye Evini de dualar ile hizmete açtık. Verimli ve Barbaros Mahallelerimizde ise vatandaşlarımızın bilgiye ulaşmasında kolaylık sağlayacak, aynı zamanda okuma alışkanlıklarına katkı sunacak olan 2 okuma salonunun açılışını da gerçekleştirdik. Ayrıca Çiçekli Mahallemizde elim bir trafik kazasında yaşamını yitiren Süleyman Bulut’un ismini verdiğimiz doktor muayene odasını da halkımızın hizmetine sunduk. Daha iyi bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve belediyemizin kaynaklarını doğru hizmetlere dönüştüreceğiz. Yapılan hizmetlerin şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
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