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Tarihi Muhakemat Binası restore edilerek Mersin’e kazandırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in tarihi binalarından biri olan eski Muhakemat Binası, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesinin ortak çalışmaları sonucu restore edilerek kente kazandırıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Her yönüyle muhteşem bir mekan olan bu yapıyı; sanatsal ve kültürel faaliyetler ve tanıtımlar için sanatçılarımızın hizmetine de sunacağız” dedi.

MERSİN 26.02.2021, 11:17
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Tarihi Muhakemat Binası restore edilerek Mersin’e kazandırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in tarihi binalarından biri olan eski Muhakemat Binası, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesinin ortak çalışmaları sonucu restore edilerek kente kazandırıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Her yönüyle muhteşem bir mekan olan bu yapıyı; sanatsal ve kültürel faaliyetler ve tanıtımlar için sanatçılarımızın hizmetine de sunacağız” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersinli Ressam Ahmet Yeşil, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile birlikte, Camişerif Mahallesi Uray Caddesi üzerinde bulunan, yenileme çalışmaları sonucu yeniden geleceğe kazandırılan eski Muhakemat Binasını ziyaret etti.

“Yıllardır unutulmuş, atıl kalmış bir hazine”

Beraberindekilerle birlikte iki katlı tarihi yapıyı gezen ve ardından bir açıklama yapan Başkan Gültak, Mersin’in tarihine sahip çıktıklarının altını çizerek, “Şu an içinde bulunduğumuz bina çok büyük, kemerli, iki katlı ve güzel bir bina. Kültür Bakanlığımız ile Akdeniz Belediyemizin ortak çalışmaları sonucu binamızı yenileyip geleceğe kazandırdık. Kültür Bakanımız ve Mersin’in ağabeyi Lütfi Elvan’ın yoğun destekleri sonucunda bu binanın bu hale gelmesi sağlandı. Kent Konseyi Başkanımız Erim, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Duru’ya da teşekkür ediyorum. Yıllardır unutulmuş bir binaydı burası. Atıl vaziyetteydi. Halbuki burası bir hazine. Bu alanı Mersin’e kazandırmış olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Kurul oluşturulacak

Göreve geldiği ilk günden beri Mersin’in modern bir şehir olabilmesi için dönüşmesi; bunun için de kentsel dönüşüm projelerinin acilen uygulanması gerektiğini dile getirdiğini kaydeden Başkan Gültak, Mersin’de çok fazla tarihi Mersin evi ve tarihi alanlar olduğunu belirtti. Bu alanların kente ve geleceğe kazandırılması için projeler ürettiklerini ve fiiliyatta hayata geçirdiklerini anlatan Gültak, Akdeniz Belediyesi ile Mersin Üniversitesinden akademisyenlerin içinde yer alacağı bir kurul oluşturacaklarını da belirterek, binayı sadece sanat galerisi olarak değil, belediyenin sanatsal etkinliklerinin düzenleneceği bir kültür merkezi olarak kullanacaklarını ifade etti.

“Mersin’in ihtiyacı olan bir mekan”

Mersin’e gönül verdiğini, kentin kültür-sanat yaşamı içerisinde 40 yılını geçirdiğini anlatan Ressam Ahmet Yeşil de tarihi binalara sahip çıkılarak restorasyonlarının yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Yeşil, “Burası da Mersin’in ihtiyacı olan mekanlardan biri. Bir sanatçı olarak, bu binanın Mersin’e kazandırılması nedeniyle çok mutluyum. Mersin’in kültür ve sanat yaşamına giden yolda kim bir taş koyarsa bizler de taş üstüne taş koymaya her zaman hazırız. Mersin’e böyle mekanlar kazandırıldığı zaman inanılmaz derecede mutlu oluyorum. Mersin bunu hak ediyor” dedi.

“Kültürel ve sanatsal değerlerini koruyan toplumlar yükselir”

Yeşil, Akdeniz Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sayesinde yeniden hayat bulan bu binada yapılacak etkinliklerin, Mersin’in de sınırlarını aşarak ulusal ve uluslararası boyutlara ulaşacağına dikkat çeken bir mekan olacağına inandığını ifade etti. Yeşil, “Kültürel ve sanatsal değerlerini koruyan toplumlar yükselen toplumlardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mersin kazanacak, hepimiz kazanacağız, Türkiye kazanacak” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Gültak, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Erim’in kaleme aldığı “Mersin Hamidiye Kışlası” adlı kitabı, Ressam Yeşil’e hediye etti.
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