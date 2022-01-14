Sömestir tatiline ’Kral Şakir’ ile ’merhaba’ diyecekler

Çocukların severek izlediği Türk çizgi dizisi olan ’Kral Şakir’, 25-26 Ocak tarihlerinde Palm City etkinlik alanında olacak.

Palm City’de sömestir tatili Türkiye’nin en sevilen ve en çok izlenen çizgi filmi Kral Şakir ile başlıyor. Bir aslan ailesinin çocuğu olan Şakir’in ailesi ve arkadaşları ile olan maceraları, komedi ve eğlenceli halleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Covid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı bulacak.