Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi birinci yılını doldurdu

Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Mehmet Can Akkaya, merkezin tescilini alarak Sağlık Bakanlığı kamu kurumu olarak Silifke ve çevre ilçelerine ağız ve diş sağlığı alanında en iyi ve en kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalışmalara başladığını ve bugün müstakil bir sağlık tesisi olarak 1. yılını doldurduğunu söyledi.

“Hedeflerimiz yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” diyen Akkaya, “Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık durumunun belirleyicilerindendir ve yaşam kalitesi ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Ağız ve diş hastalıkları, obezite, kalp hastalıkları, inme, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklar ile birlikte önemli risk faktörleri arasında sayılmaktadır. Bu hastalıklar, dünya genelinde en pahalı dördüncü hastalık olarak konumlanmakta ve diş çürüğü hala en yaygın kronik hastalıkların başında gelmektedir. Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz, 9 Eylül 2020 tarihinde tescilini alarak Sağlık Bakanlığı kamu kurumu olarak Silifke ve çevre ilçelerine ağız ve diş sağlığı alanında en iyi ve en kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalışmalara başladı ve bugün müstakil bir sağlık tesisi olarak 1. yılını doldurdu. Geride bıraktığımız 1 yıl boyunca; insanların gülüşlerine kattığımız değeri ve güzelliği her zaman en üst çıta belirledik. Bunun için merkezimiz çalışanları ile birlikte kurum misyon-vizyon ve hedeflerimiz yolunda ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

“Sağlık tesisimizde nöbet sistemini de devreye alarak diş hekimlerimiz saat 24.00’e kadar vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” diyen Akkaya, Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin, Silifke Devlet Hastanesinden ayrıldığında 8 diş hekimi ile göreve başladığını hatırlattı. Kurumun açıldığından bu yana bir periodontoloji uzmanı olmak üzere toplamda 11 diş hekiminin daha göreve başladığını ve diş hekimi kadrosunun 18’e ulaştığını kaldeden Akkaya, "Silifke ADSM olarak hizmet vermeye başladığımız ve bugün birinci yılımızı doldurduğumuz süreçte, ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi koşullarında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde elektif vakalar durdurulmuş ve sadece acil vakalara hizmet verilmekte idi. Son 2 aydır ise diş protez yapımı, dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği, diş çekimi de başta olmak üzere tüm koruyucu ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırarak, Mersin merkez ilçelerinden, Erdemli, Mut, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinden vatandaşlarımız sağlık tesisimizde tedavi olmuştur. Ayrıca sağlık tesisimizde nöbet sistemini de devreye alarak diş hekimlerimiz saat 24.00’e kadar vatandaşlarımıza hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Hasta hakları ve memnuniyeti ön planda tutuyoruz” diyen Akkaya şunları söyledi: “Ağustos ayı itibariyle Evde Sağlık Hizmetleri tescilimizi alarak, ilçemiz ve çevre ilçelerde kayıtlı evde sağlık hastalarının evlerinde ağız ve diş muayenelerini gerçekleştirerek ilçemizi yeni bir hizmete kavuşturduk ve sonucunda Gülnar, Erdemli ve Aydıncık’ta yaşayan yatalak hastalarımıza ulaştık ve ulaşmaya devam edeceğiz. Evde sağlık sistemine kayıtlı hastaları olan vatandaşlarımız ’444 38 33’ numaralı telefondan kayıt açtırarak evde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden yararlanabilirler. Silifke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak en temel ilkemiz, hasta hakları ve memnuniyetini ön planda tutularak en kaliteli hizmeti en kısa sürede sunmaktır. Bünyemizdeki diş tabibi kadromuzun bilgi ve tecrübeleri, en alt kademede yer alan görevlilerden başhekimlik makamına kadar tüm personelin güler yüzlü ve hizmet etmeye yönelik şiarlarının etkisiyle hasta ve çalışan memnuniyetiyle günden güne büyüyen bir sağlık tesisi olmamıza destek sağlamaktadır.”