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Semt pazarlarına iki gün izin verildi haller hareketlendi
Mersin’in Silifke ilçesindeki Atayurt Hali, pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacağının açıklanmasından sonra hareketlendi.
MERSİN 06.05.2021, 12:13
Mersin’in Silifke ilçesindeki Atayurt Hali, pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacağının açıklanmasından sonra hareketlendi.
Durgun bir hafta geçiren Atayurt Halinde karardan sonra fiyatlarda az da olsa bir kıpırdanma görüldü. Atayurt Halinde çilek 7,5 ila 9,5 lira, domates 1 lira 80 kuruş ila 2 lira, erik 10 ila 12 lira, kavun 3 ila 5 lira, kayısı 12 ila 13 lira, nektarin 10 lira, dut 7 lira, üzüm 15 lira ve şeftali 10 liradan satılıyor.Atayurt Hal Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, “Pandemiden dolayı 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması piyasalarda biraz kırgınlığa sebep oldu. Bu kırgınlığı 2 gündür Irak’a 3 ila 5 tır arasında mal göndererek çözmeye çalıştık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgede pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacağı haberi üzerine piyasalarda az da olsa bir rahatlama oldu. Devlet büyüklerimizden 8 ila 15 Mayıs tarihleri arasında pazar yerlerinin açılmasının dışında en az haftada iki gün daha pazar yerlerinin açılmasını istiyoruz” dedi.