banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!

Şehit polisler için mevlit okutuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde şehit polisler için mevlit okutuldu.

MERSİN 08.04.2021, 15:08
1
Şehit polisler için mevlit okutuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde şehit polisler için mevlit okutuldu.

Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tarsus Şehitliğinde düzenlenen törene İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir, İlçe Müftüsü Ali Can, amirler ve polis memurları katıldı.

Program, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Din görevlileri tarafından okunan mevlidin ardından dua edildi. Program sonunda şehit mezarlarına karanfil bırakılıp, Fatiha okundu.

Törende Emniyet Müdürü Ercan Elbir, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
parçalı bulutlu