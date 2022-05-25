Seçer: “MESKİ’nin 538 milyon lira borcu var”

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin toplam borcunun 538 milyon lira olduğunu belirterek, “119 milyon devralınan Euro bazındaki borç, şu anda 64 milyon Euro’ya düşmüş. Euro bazında bakarsanız borçlarımız düşüyor, TL bazında bakarsanız yükseliyor. Yüzde 168’lik bir kur artışı olmasaymış, yeni yaptığımız yatırımlara rağmen iç ve dış borç toplamımız 1 milyar 86 milyon değil, 743 milyon seviyelerinde olacakmış” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün mayıs ayı olağan genel kurul toplantısı ikinci birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında yapıldı.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Seçer, kentsel dönüşüm yıkımlarında asbest uyarısında bulundu. Eki binaların yıkım işlemlerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Seçer, “Aletleri, makineleri sokarak bilinçsiz bir şekilde yaptığımız yıkımlar çevre açısından son derece sıkıntılı olabilir. Asbest uyarısı yapmak istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi de dahil tüm kurumları uyarıyorum. Bu yıkım işlemlerinin yasalara uygun şekilde olması gerekiyor. Daha önce de farklı yerlerde müteaddit defalar bu uyarıyı yapmıştık. Kentsel dönüşüm alanlarında da bu hassasiyetin olması kentimiz açısından son derece önemli” diye konuştu.

“İller Bankası, AFD ile ilgili belediye arasındaki koordinasyonu sağlıyor”

Bir meclis üyesinin geçen hafta gerçekleşen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İller Bankası Genel Müdürünün de yer aldığı Mersin ziyaretinde, Mersin’in bekleyen altyapı projeleri ile ilgili bilgi aldıklarını ifade etmesi üzerine Başkan Seçer, girişimlerinden dolayı meclis üyesine teşekkür etti. İller Bankasında bekleyen Mezitli İçmesuyu Projesinde kamulaştırma ile ilgili problem olduğu yönündeki eleştiriye yanıt veren Seçer, “Bizim orada imza altına aldığımız 39 milyon 150 bin Euro’luk bir yatırım karşılığı hibe kredisi söz konusu. Bunlardan bir tanesi 15 milyon Euro’luk kredi; Tömük’te Arpaçbahşiş bölgesinde. İkincisi Kazanlı-Homurlu hattı; burada 7 milyon hibe FRIT II çerçevesinde. Bu hibe, kredi İller Bankasının bize sağladığı ya da Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağladığı bir kredi ya da hibe değil. Bizim Mersin’de çektiğimiz mülteci yüküne karşılık AFD’nin; Fransız Kalkınma Ajansı’nın; Avrupa Birliği’nin sağladığı krediler, hibeler. İller Bankası, AFD ile ilgili belediye arasındaki koordinasyonu sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Gider bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 94’e çıktı”

MESKİ’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili bir değerlendirme yapan Seçer, şunları söyledi:

“2020 yılında bizim gelir bütçesindeki gerçekleşme oranımız yüzde 95’ti. Bu yıl için yüzde 89 düzeyinde gerçekleştirmişiz. 2020 yılında gider bütçemizin yüzde 89’unu gerçekleştirmişiz. 2021’de bu oran yüzde 94’e çıkmış. Daha yüksek bir gerçekleşme oranı var. 2 yıl arasındaki fark da gelir toplamında yüzde 26 artışımız olmuş ama giderlerimizde yüzde 45 bir artış söz konusu. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; en düşük gerçekleşme ya da bir önceki yıla göre en düşük artış oranının gözlendiği kalem yüzde 12 ile bu. Bunun sebebi hibelerimizin eklediğimiz şekilde gerçekleşmemesi, bir de yapılandırmalardan kaynaklı gelir düşüklükleri. Tabi bunlar yasalar çerçevesinde yaptığımız yapılandırmalar. Giderlerimizde artış var. Yalnız gider kalemleri içerisinde olumlu gördüğümüz artışlar bunlar. Bir tanesi sermaye giderleri. Bunda yüzde 98’lik bir artış var. Sermaye giderleri demek yaptığımız yatırım demek. 2 katına çıkmış. Yatırımlar içerisinde burada kullandığımız malzeme, alet, ekipmanın da belli bir kısmını kapsayan mal ve hizmet alımında da yüzde 30’luk bir artış olmuş ve faiz giderlerinde kur farklarından dolayı artış olmuş.”

İç ve dış borcu birlikte değerlendireceğini belirten Seçer, “2022’ye devreden bilançomuz şu. 538 milyon 688 bin TL bazında borç devrimiz var. Cari borçlar, emanetler kısmındaki krediler ve cari harcamalar, hepsi bunun içerisinde. 2019’da 330 milyon TL yuvarlak hesap devralmışız. Bu 538 milyona evrilmiş. Toplam olarak şu an yılsonu itibari ile de 33 milyon 528 bin Euro borcumuz var, bu yılbaşı itibari ile 67 milyon Euro’dan kalan. Demek ki 33 milyon 410 bin Euro’luk kısmını ödemişiz. Ama gelin görün ki TL bazında 752 milyon lira devralınan borç 1 milyar 45 milyon lira düzeyinde 31.12.2021 itibariyle. Ve bunun da Euro karşılığı 69 milyon” dedi.

“119 milyon Euro devraldık, 20 Mayıs itibariyle 64 milyon borcumuz var”

Başkan Seçer, MESKİ’nin mali verilerini tablo üzerinden tek tek anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Göründüğü gibi 330 milyon liralık eski borçtan 8 milyon lira kalmış. Yeni yaptığımız borçlanmalardan 530 milyon lira, toplamda 538 milyon bir borcumuz var. 20 Mayıs itibariyle, yani birkaç gün önce itibariyle MESKİ’nin tablosu. 32 milyon 446 bin Euro bazında borcumuz var. Bunu da hatırlayacağınız gibi 67 milyon Euro olarak 2019’un 31 Mart sonrası devraldığımız borç idi. Burada da görüleceği gibi 752 milyon liralık devralınan borç, 1 milyar 86 milyona evrilmiş. 119 milyon devralınan Euro bazındaki borç, şu anda 64 milyon Euro’ya düşmüş. Euro bazında bakarsanız borçlarımız düşüyor. TL bazında bakarsanız yükseliyor. Yüzde 168’lik bir kur artışı olmasaymış, yeni yaptığımız yatırımlara rağmen iç ve dış borç toplamımız 1 milyar 86 milyon değil, 743 milyon seviyelerinde olacakmış. Bizim ödediğimiz 3 yıldaki kur farkı tutarı TL bazında 445 milyon 559 bin lira. Bu da her Euro ile borçlu olan, Euro ile yatırım yapan, Euro bazlı emtia alan ya da Euro’dan, dolardan etkilenen, emtialarda çalışan bütün kurumları olduğu gibi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni de etkilemiş durumda. Sabit fiyatlarla çok iyi noktada olduğumuzu görüyorsunuz. Cari fiyatlarla artış gibi görünüyor ama oysa mukayese açısından Euro bazlı değerlendirme yapacak olursak, şu anda 64 milyon Euro seviyesinde bir borcumuz var 20 Mayıs itibariyle. Zaten biz bunu o günkü döviz kuruyla hesapladığınızda 119 milyon devralmıştık. Devraldığımızda tabii ki dolar kuru 6,3 TL şu anda en son 16,8 TL. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin tablosu budur, mali verileri bundan ibarettir.”

Başkan Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü 2021 Mali Yılı Kesin Hesabıyla ilgili maddenin kabul edilmesi üzerine meclis üyelerine teşekkür etti.