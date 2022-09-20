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Sayapark’ta ’Gaziler Günü Konseri’ ilgi gördü
Atatürk’e ’mareşallik rütbesi ile gazilik’ unvanının verilmesinin onuruna kutlanan ’19 Eylül Gaziler Günü’nde, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, Sayapark Alışveriş Merkezi’nde konser verdi.
MERSİN 20.09.2022, 11:32
Atatürk’e ’mareşallik rütbesi ile gazilik’ unvanının verilmesinin onuruna kutlanan ’19 Eylül Gaziler Günü’nde, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu, Sayapark Alışveriş Merkezi’nde konser verdi.
Milli mücadeleden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan süreci anlatan eserlerin seslendirildiği konsere, AVM ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Duygu ve gurur dolu anların yaşandığı konserde, büyük bir coşkuyla marşlara eşlik eden vatandaşlar, konser sonunda bando takımını alkış yağmuruna tuttu.
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