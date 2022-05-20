Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında, rap müziğin sevilen ismi Sagopa Kajmer’i gençlerle buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gençlerle birlikte Sagopa Kajmer’i izledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde konserde Sagopa Kajmer, Mersinli gençleri coşturdu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanında düzenlenen konseri, alanı dolduran binlerce vatandaş ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Cengiz Gökçel de dinledi. Sagopa Kajmer konseri öncesinde Kozmos ve Güneş sahne aldı.

Rap müziğin sevilen sanatçısı Sagopa Kajmer’in sahneye çıkmasına dakikalar kala alandaki gençler 10. Yıl Marşı’nı söyleyerek ellerindeki bayrakları dalgalandırdı. Gençlerin alkışlarıyla sahneye çıkan Sagopa, sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendirdi.

“Atatürk ülkeyi gençlere emanet etti. Bizler de sizlere emanet edeceğiz”

Başkan Seçer, konserde sahneye çıkarak gençlere seslendi ve “Sagopa coşturuyor sizi bakıyorum. Sizlerin duygularına tercüman oluyor, isyanlarına, taleplerine, özlemlerine, sevgilerine, her şeyinize tercüman oluyor. Bugün 19 Mayıs. Ulu Önder Atatürk’ü anıyoruz. Sizlerin bayramı. Atatürk ülkeyi gençlere emanet etti. Bizler de sizlere emanet edeceğiz. Mersinimiz daha güçlü olacak. Türkiyemiz daha güçlü olacak. Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Seçer, Sagopa Kajmer’e hediyesini takdim ettikten sonra sanatçıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konserde havai fişek gösterisi de yapıldı.