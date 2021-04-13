Roman müzisyenler, üstü açık otobüsle Mersinlilere konser verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ için düzenlediği kutlama programları ile kente renk geldi, şehrin dört bir yanından müzik sesleri yükseldi. Roman müzisyenler tarafından üstü açık otobüste verilen konserlerin son gününde, Mersin’in merkez ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, evlerinden ve balkonlarından şarkılara ve türkülere eşlik etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ‘8 Nisan Dünya Romanlar Günü’ kapsamında düzenlenen kutlama programları ile Roman müzisyenlere destek verdi. Kentte sayıları yaklaşık 50 bini bulan Roman vatandaşlar, kutlamaların heyecanını yaşarken, Mersinliler de müziğe doydu. Üstü açık üç otobüste verilen konserlerin son gününde Roman müzisyenler, Mersin’in merkez ilçelerinde yaşayan vatandaşların evlerine seslendirdikleri şarkılar ve türkülerle konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi, bu etkinliklerle toplam 249 Roman sanatçıya destek sağladı.

Konserlerle Mersinlilerin evlerinde Roman havası esti

Verilen konserler sayesinde geçimini müzikle sağlayan ve pandemi sürecinde zor günler yaşayan Roman müzisyenler, hem bu dönemde uzak kalmak zorunda kaldıkları şarkılarla buluşmanın keyfini yaşadı hem de verilen destek ile rahat bir nefes aldı. Dünya Romanlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, üstü açık otobüste enstrümanlarını çalan ve şarkılarını söyleyen müzisyenler, müzikleri ile Mersinlilerin evine konuk olup, kenti dolaştı. Sokaktaki ve evlerdeki vatandaşlar da müzik sesleri ile bu eğlenceye ortak olurken, Roman kültürü sokak sokak yankılandı.

“Siz eğlenceye gidemiyorsanız, eğlence size gelsin dedik”

Mersin’in yerel sanatçılarından Dilek Aşkın, tur ile çok eğlendiğini belirterek, “Evlere şenlik getirdik. İnsanlar çok sıkılmışlar artık. Gerçekten bir hareketlenme oldu. İnşallah daha devamı da gelecek. Bayağı bir eğlendik. Arkadaşlarımız otobüste çaldılar, ben söyledim, eğlendik. Umarız gezdiğimiz yerdeki vatandaşlarımız eğlenmişlerdir. Böyle bir aktiviteyi getirdiği, bizlere ulaştırdığı için başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siz eğlenceye gidemiyorsanız, eğlence size gelsin dedik ve Vahap Seçer sayesinde böyle çıktık yola” dedi.

“Müzisyenler açısından çok iyi oldu”

Derya Onar da böyle bir eğlenceyi insanların ayaklarına kadar götürdüğü için Seçer’e teşekkürlerini ileterek, “Balkonlarından bizi dinlediler ve biz de insanları coşturduk, eğlendiler. Bayağıdır sahneye de çıkmıyorduk. Müzisyenler açısından da çok iyi oldu” diye konuştu.