Rektör Çamsarı’dan üniversite personeline sosyal medyadan çağrı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, PROF. DR. AHMET ÇAMSARI, COVİD-19 POZİTİF ÇIKAN ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN HEMEN HEPSİNİN TOPLU BULUŞMALARDAKİ TEMASLA VİRÜSÜ KAPTIĞINI BELİRTEREK, SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇAĞRI YAPTI. ÇAMSARI, PERSONELİNE DAHA DİKKATLİ OLMALARI VE SOSYAL MESAFEYE UYMALARI UYARISINDA BULUNDU.
19 pozitif çıkan üniversite personelinin hemen hepsinin toplu buluşmalardaki temasla virüsü kaptığını belirterek, sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Çamsarı, personeline daha dikkatli olmaları ve sosyal mesafeye uymaları uyarısında bulundu.
MEÜ Rektörü Çamsarı, üniversite personelini sosyal medya hesabından uyardı. Çamsarı, yaptığı çağrıda, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hastalanan üniversite personelinin çok büyük bir bölümünün doğum günü, kahvaltı gibi toplu etkinliklerdeki temas sonrası rahatsızlandıklarına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından sosyal mesafe uyarısı yapan Çamsarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli üniversite personelimiz; pandemi dolayısıyla lütfen daha dikkatli olalım. Rahatsızlanan personellerimizin hemen hepsinin doğum günü, kahvaltı vb etkinlikler nedeniyle temas sonrası rahatsızlanması söz konusu. Toplu aktivasyonların yapılmaması ve sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Her biriniz bizim için değerlisiniz.”
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