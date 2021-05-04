Parasını hayırseverin ödediği 4 bin ekmek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Mersin’de bir hayırseverin parasını ödediği 4 bin ekmeğin, Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek büfelerinden vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekmekler, Toroslar ilçesinde Demirtaş, Korukent ve Akbelen mahallelerinde bulunan Halk Ekmek büfelerinde gün boyu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Hayırsever vatandaş, ekmekleri ücretsiz alan vatandaşların hayır duasını aldı. Geçtiğimiz günlerde yine bir hayırseverin satın aldığı 5 bin ekmek MER-EK büfesinde vatandaşlara dağıtılmıştı.

“İnşallah başka hayırsever vatandaşlarımız da ilgi gösterir”

Ücretsiz dağıtılan ekmeklere vatandaşlardan yoğun bir talep olduğunu vurgulayan Toroslar İlçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki MER-EK Halk Ekmek Büfesi işletmecisi Aynur Karabağ,

“Vatandaşlar teşekkür ediyorlar. Dağıtan hayırsevere dua ediliyor. Özellikle Ramazan ayında olması çok güzel. Ekmeklerin ücretsiz dağıtılmasına büyük bir talep oldu. Sabahtan beri bayağı dağıttık. Pidelerimiz gelecek onlar da ücretsiz verilecek. Şu an 700 somun dağıttık. 300 pidemiz de gelecek. Ekmekleri hayırseverimizin desteği ile dağıtırken daha bir istekli oluyoruz. Müşterilerimizin memnuniyeti bizi de sevindiriyor. Şu an hayırsever vatandaşımızın bu davranışı örnek olsun isterim. İnşallah başka hayırsever vatandaşlarımız da ilgi gösterir. Halkımız da sevinir" dedi.