Özyiğit: "Virüs değil iyilik bulaşsın”

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Yaşam Gönüllülerine kısa sürede hayata geçirdikleri birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

Özyiğit, Yenişehir Yaşam Gönüllülerinin 2020 yılında yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği ve 2021 yılında gerçekleştirecek projelerin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Yenişehir Belediyesi Akademide gerçekleşen toplantıda Başkan Özyiğit, çalışmalarından dolayı gönüllülere teşekkür belgesi verdi. Türkiye’nin ve dünyanın pandemi süreci ile karşı karşıya kaldığını anımsatan Özyiğit, bu zorlu sürece toplumun tüm kesimlerinin göğüs gerdiğini söyledi.

“İyilik yapmaya, dokunmaya devam edeceğiz”

Bu dönemde yerel yönetimlere daha fazla iş düştüğünü kaydeden Özyiğit, “Biz bir çocuğun yatağına aç girmemesi, okulundan geri kalmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bu çalışmaları tabi öz kaynaklarımızla yerine getirmemiz zaman zaman zor olabilir. İşte o zaman toplum için kendini adamış, ülkenin altın kalpli güzel insanlarıyla projeler hayata geçiriyoruz ve eksikleri onlarla tamamlamaya çalışıyoruz. İyilik bulaşıcıdır. Siz bir yola çıktığınızda her yerden destek gelmeye başlıyor. Kıtalar arası destekler geliyor. Siz yeter ki iş yapın, bulaşıcı olan iyilik, gelir sizi bulur. Onun için yola çıkmaktan hiçbir zaman geri kalmayacağız, iyilik yapmaya, dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

"0-3 yaş erken çocukluk eğitimi örnek oldu"

Özyiğit, toplantıya ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi Akademinin yürüttüğü faaliyetleri de gönüllülerle paylaştı. Özyiğit, “CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya buraya geldiğinde ’0-3 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’ ile ilgili yaptığımız çalışmaları kendisine sunduk. Milli Eğitim Bakanını aramıştı ve ‘burada çok güzel işler yapılıyor’ demişti. 0-3 yaş erken çocukluk eğitimi çocuğun zihinsel gelişiminin yüzde 70’ini tamamlayan, Türkiye’de hiç ele alınmamış, kapağı açılmamış bir konuydu. Biz bunu Yenişehir Belediyesi olarak başlattık. O gün de Bakana bu bilgi ulaştı ve şimdi memnuniyetle gördüm ki, 2023 hedefleri arasına 0-3 yaş erken çocukluk eğitimini de almışlar. Bu toplumu daha ileriye nasıl taşırız bunula ilgili mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü bir bireyin dahi dünyayı nasıl değiştireceğine tanığız. Bütün bu süreçte emeği geçen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yenişehir Yaşam Gönüllüleri Başkanı Yasemin Öztürk de toplumun sorunlarına karşı kısmen de olsa çare olabilmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Yaşam Gönüllülerine kısa sürede hayata geçirdikleri birbirinden önemli sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle teşekkür belgesi verdi.