Özgürlük Mahallesindeki dev parkta sona gelindi

Akdeniz Belediyesinin; Özgürlük Mahallesinde inşasına başladığı ve bittiğinde 9,5 dönümlük büyük bir alana sahip olacak park ve yeşil alan çalışmalarında sona gelindi. Parkın kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla Özgürlük Mahallesinde yapımına başlanan, bittiğinde 9 bin 500 metrekare alana sahip olacak park ve yeşil alan bitme aşamasına geldi. İçerisinde, mini futbol ve basketbol halı sahaları, fitness aletleri, bisiklet yolu, çocuk oyun grupları, mescit ve kamelyaların yer alacağı parkın etrafında fen işleri ekipleri tarafından kaldırım yapımı, kilit taşı serimi, bordür, yol dolgusu ve tesviye faaliyeti yoğun şekilde devam ediyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışmalarına tanık olan Özgürlük Mahallesi sakinleri, parkın bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, Akdeniz Belediyesine ve Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler.

“Park ve yeşil alan varlığımızı arttırmak için çalışıyoruz”

Özgürlük Mahallesinde devam eden çalışmalar hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, “Akdeniz’de park ve yeşil alan varlığımızı arttırmak için çalışıyor, uygun her alanda park yapmak ve yeşil alan kazandırmak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in de desteğiyle ilçemizde yapımına başladığımız 9,5 dönümlük parkta sona yaklaştık. Fen işleri ekiplerimiz, parkın etrafında kaldırım, kilit taşı ve bordür çalışmalarını hızlandırdı. İnşallah kısa bir süre sonra bu güzel parkımızı çocuklarımızın ve mahallemiz sakinlerinin hizmetine hep birlikte açacağız” diye konuştu.