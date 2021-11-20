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Özel çocuklar piknikte doyasıya eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Mola Evi’ne gelen özel gereksinimli öğrencilerin ara tatili daha iyi değerlendirmeleri ve doğada sosyalleşmeleri için Kuyuluk Piknik Alanında ‘Kaynaştırma ve Motivasyon’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar sokak oyunları oynayarak doyasıya eğlendi.

MERSİN 20.11.2021, 10:32
Özel çocuklar piknikte doyasıya eğlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Mola Evi’ne gelen özel gereksinimli öğrencilerin ara tatili daha iyi değerlendirmeleri ve doğada sosyalleşmeleri için Kuyuluk Piknik Alanında ‘Kaynaştırma ve Motivasyon’ etkinliği düzenledi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar sokak oyunları oynayarak doyasıya eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlik, Kuyuluk Piknik Alanında gerçekleştirildi.

Sokak ve gölge oyunları oynandı

Etkinliğe yürüyüşle başlayan katılımcılar, beden eğitimi öğretmeni Fatma Nur Yılmaz’ın gözetiminde sokak oyunlarından mendil kapmaca oynadı. Etkinlikte, Yiğit Murat Cevizli, babasıyla Hacivat ve Karagöz gölge oyununu oynayarak hem arkadaşlarını hem de etkinliğe katılan aileleri eğlendirdi. Sokak oyunlarının ardından serbest zamanda piknik alanı içerisinde bulunan parka da giden çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

“Oğlumla burada olmaktan mutluyum”

12 yaşında özel gereksinimli bir çocuğu olan Sevgi Cevizli, etkinlik sayesinde ailelerin ve çocukların kaynaşma fırsatı bulduğunu ifade ederek, “Ara tatilimizde oğlumla burada olmaktan, bu tatili böyle değerlendirmekten o kadar mutluyum ki. Yaptığı bu organizasyondan dolayı Mola Evine çok teşekkür ediyoruz. Bizim imkanımız olmuyor bazen. Oğlumun mutlu olduğunu görmek beni de çok mutlu ediyor. Ailelerle kaynaşmak, diğer çocukların benim oğlumla kaynaşması oğluma huzur verdi ve kendini ifade edebiliyor. Enerjisini atabiliyor. Çok hoşuma gitti. Öğretmenlerimizle, ailelerle kaynaştık. Enerjimizi attık. Çok güzel bir gündü. Bir annenin mutluluğu zaten evladının gözünün içine baktığı zaman hissettiği mutluluğudur. Onu da burada buldum gerçekten” diye konuştu.

“Böyle doğada bir şey olursa getiriyoruz”

Oğlunun Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gördüğünü dile getiren Maşallah Alp ise yapılan her etkinliğe katılmaya çalıştıklarını ve gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi. Alp, “Oğlum Yusuf’u getiriyorum, egzersiz ve koordinasyon odasından yararlanıyoruz. Egzersiz yaptırıyor hocalarımız. Onun dışında 15 günde bir de Mola Evine getiriyoruz. Grup halinde çalışıyorlar, güzel etkinlikler var. Böyle doğada bir etkinlik olursa getiriyoruz. Hocalarımız gerçekten çok ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler hafta boyu sürdü

Mersin ve Tarsus Mola Evinden yararlanan özel çocuklar ve aileleri, ara tatil kapsamında düzenlenen piknik ve sahilde bisiklet sürme etkinliklerine de katıldı. Yeni açılan Tarsus Mola Evinden faydalanan çocuklar ve aileleri, Toroslar ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezini de gezdi. İki Mola Evinin öğrencileri ve aileleri tanışırken, Engelsiz Yaşam Merkezinde verilen hizmetler hakkında da bilgi sahibi oldular.

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