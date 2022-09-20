Öğretmenler Tarsus’u, ’Öykülerle Tarsus’ kitabında anlattı

Mersin’in Tarsus ilçesinde görev yapan 22 öğretmen tarafından hazırlanan ve 24 hikayeden oluşan ’Öykülerle Tarsus’ kitabı, Anadolu’nun medeniyet merkezi olan ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Metin ile ’Öykülerle Tarsus’ kitabı yazarı 4 öğretmen, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’yı ziyaret etti. Kitapta emeği geçenleri tebrik eden Koca, "Ülkemizin medeniyet merkezlerinden kadim bir kültüre sahip Tarsus’u, değerli öyküleriyle anlatan çok kıymetli öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımız sayesinde öğretmenliğin ne kadar kutsal ve özverili bir meslek olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

’Öykülerle Tarsus’ kitabının, Tarsus kültürü ve medeniyetiyle alakalı birbirinden güzel 24 hikaye ile bu güzel coğrafyanın çocuklara, gençlere ve ilçeyi gören veya görmek isteyen herkese yansıması olduğu ifade edildi.