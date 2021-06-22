Mut’ta sinek ve haşereyle mücadele

Mersin’in Mut ilçesinde sinek ve haşereyle mücadele kapsamındaki ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Şube Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, personel ve araç gereçleri ile sivrisinek, ergin, karasinek, larva, fare ve diğer zararlı haşere grupları konusundaki ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyece oluşturulan ekipler her gün Mut’un farklı bölgelerine giderek kanalizasyon, sulama havuzları, sokak ve caddeler, sulama kanalları ve çevresi gibi haşerelerin üreme bölgelerinde yoğun bir çalışma yapıyor.

Ayrıca ekipler günlük olarak çöp konteynerlerini ve bataklık bölgelerini ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.