Mut Belediyesi’nden mobil tahsilat kolaylığı

Mersin Mut Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen “Mobil Tahsilat Online Vezne Sistemi” ile belediye alacaklarının tahsilinde kolaylık sağlanıyor.

Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Can, Belediye Başkanı Volkan Şeker’in talimatlarıyla hizmette kolaylık ve çözüm üretme mantığından hareketle, kurum merkezindeki muhasebe ve ana işletim sistemiyle uyumlu olarak mobil vezne sistemine geçiş yaptıkların belirterek, "Online veznemizde kredi kartı ile ödeme imkanı da sunuyoruz. Emlak vergisi, kira, işgaliye ve diğer bütün belediye alacaklarının tahsilatını mobil veznemizle yapabiliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker’de, pazar yerlerinde, el makbuzu ile yapılan tahsilatların dönemini kapattıklarını belirterek, "Vatandaşımızın borcunu anlık görüp, anlık olarak ödeme imkanı sunuyoruz. Ödemenin yapıldığı an itibariyle borç düşümü gerçekleşmektedir. Uygulamanın pratik oluşu ve otomasyon makbuz ile güven duygusunu pekiştiren bu hizmetle hesap kontrolü ve izlenebilirlik sağlanabilmektedir. Hem ilçe merkezimizdeki pazar yerlerimizde hem de diğer mahalle ve yayla pazarlarımızda online veznemizi hizmete sunuyoruz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.