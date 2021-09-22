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Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kırsalını dolaşan “mobil kuaför” hizmeti, bu kez de çocuklar için Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi’ndeydi. Mobil kuaförde istedikleri gibi saçlarını kestiren okullu miniklere şampuan, tarak ve kremden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

MERSİN 22.09.2021, 10:15
Mobil kuaförde saçları kesilen öğrencilerin yüzleri gülüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kırsalını dolaşan “mobil kuaför” hizmeti, bu kez de çocuklar için Toroslar ilçesi Güzelyayla Mahallesi’ndeydi. Mobil kuaförde istedikleri gibi saçlarını kestiren okullu miniklere şampuan, tarak ve kremden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Tarsus’tan Anamur’a kadar ilçe ilçe gezen ve özellikle berber ve kuaföre erişimin zor olduğu kırsal bölgelere giden mobil kuaför aracından her yaştan vatandaş memnun ve yüzleri gülerek ayrılıyor. Güzelyayla Mahallesi’nin okullu minikleri de “büyük oyuncak araba” olarak tanımladıkları araçtan mutlu ayrıldı. Mobil kuaförde istedikleri gibi saçlarını kestiren çocuklara şampuan, tarak ve kremden oluşan hediye paketleri de dağıtıldı.

Mobil kuaförde hizmet veren Neslihan Tukta, Güzelyayla Mahallesi’nde çocuklar tarafından sevgiyle karşılandıklarını ifade ederek, “Buradaki öğrencilere hizmet vermek için Toroslar’a bağlı Güzelyayla Mahallesindeyiz. Buraya geldiğimizde aracı görünce öğrenciler koşarak geldiler. Öğrencilerimizin saçlarını kestik. İçinde çocuklara uygun şampuanın da olduğu hediye paketlerimizi de verdik” dedi.

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