MHP’li Kılavuz, Mersin’deki yangın bölgesinden incelemelerde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekilli Olcay Kılavuz, Gülnar ve Silifke ilçelerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen orman yangını bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Yangın dolayısıyla evleri, bahçeleri, ahırları ve iş yerleri zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini ileten Kılavuz, Mersin’de meydana gelen orman yangınları sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, can kaybı olmaması dolayısıyla teselli bulduklarını söyledi.

"Özellikle son yıllarda meydana gelen orman yangınları nedeniyle canımız, ciğerimiz olan yeşil vatanımız ormanlarımızın zarar görüyor olması bizleri derinden yaralamaktadır" diyen Kılavuz, şöyle devam etti; "Birçok vatandaşımızın evleri ve helal ekmeğini kazandığı tarlaları ve iş yerleri de zarar görmüştür. Böylesine büyük bir yangından tek tesellimiz bir can kaybının meydana gelmemesidir. Bu ilçelerimizde evleri, ahırları, tarlaları, bahçeleri ahırları zarar gören vatandaşlarımız var. Ancak devletimizin büyüklüğüyle, kudretiyle Mersinli hemşehrilerimizin yaraları en kısa zamanda büyük bir özveri ile sarılacak, giden yerine konulacaktır. Burada yangınla canla başla mücadele eden, gecesini gündüzüne katan, ellerinden gelenin fazlasını ortaya koyan orman işçilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Mersinli hemşerilerimiz için el ele gönül gönüle vererek yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, devletimizin kudretiyle bugünler de atlatılacaktır" dedi.