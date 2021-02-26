Mezitlili kadınlar çiçek üretiyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’de tarımsal üretim gerçekleştiren üretici kadınları, Solinova Üretici Kadın Kooperatifini ve gönüllü serasını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Neşet Tarhan ilk olarak, kendilerine tahsis edilen 3 dönümlük alanda sera oluşturarak çiçek üreten Solinova Mezitli Üretici Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Eski Mezitli ve Esenbağlar mahalleleri yol ayrımında bulunan alanda yapılan üretimleri inceleyen Tarhan, üretici kadınlarla sohbet etti. Mezitli Üretici kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Gül Yılgör, kooperatif üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette kadınlardan üretimleri hakkında bilgi alan Başkan Tarhan, önerilerini aktardı.

Aynı alanda doğal yollarla üretim yapılan kompost gübre tesisini de ziyaret eden Tarhan, yapılan üretimin artırılması için neler yapılması gerektiğini söyledi. Birkaç ay önce boş olarak teslim ettikleri arazide yapılan üretimleri gördüğü zaman mutlu olduğunu ifade eden Tarhan, “Kadınlarımız hangi işe al atarsa mutlaka başarı kazanıyorlar. Boş bir alan verdik onlar burada çok güzel bir çiçek bahçesi oluşturmuşlar. Bu çabayı görmek bizleri mutlu ediyor. Kooperatifimizin desteğiyle şimdi 6 kadınımız burada üretim yaparak kendilerine gelir sağladılar. Mezitli Belediyesi olarak talep eden herkese gereken desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Teknopark bünyesinde tarımsal çalışmalar yürüten Songuç Heval Rengis başkanlığında ki üniversite bilim heyeti ile de bir araya gelerek üretim teknikleri konusunda bilgiler alan Tarhan. daha sonra gönüllü serasına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mezitli serası gönüllüleri, Selman Kalender ve Ramazan Gedik ile bahar dönemi tarımsal çalışmalar ve tohum bankası konusunda gelişmeleri görüşen Tarhan, ihtiyaç sahiplerinin taze ve doğal gıdalara ulaşabilmesini sağladıkları için de teşekkür etti.