Mezitli’de ’çocuk meclisleri’ kuruldu

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan minikler, çok önemli bir demokrasi sınavı verdi.

Çocuk Hakları Günü çerçevesinde minikler, kurulan sandıklara oy atarak kendilerini temsil edecek arkadaşlarını seçimle belirledi. Çocuk hakları konusunda bilgiler verilen bakımevlerinin minikleri ile birlikte konunun daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla ’çocuk meclisleri’ oluşturuldu. Seçme ve seçilme hakkını vurgulayan etkinlikte okul meclisleri için seçimde en çok oy alan öğrenciler, başkan ve başkan yardımcısı olarak belirlenirken, diğer adaylar meclis üyesi oldu. Mezitli Belediyesi Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevinde yapılan seçimlerde İlya Ferzin Elibol başkan, Güney Deniz Küçük başkan yardımcısı, Asya Erdinç meclis üyesi oldu.

Enis Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinde yapılan seçimde Asya Şenol başkan, Nilda Özen başkan yardımcısı, Atilla Mert Üren ve Göktuğ Kimsesiz meclis üyesi seçildi.

Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde yapılan seçimde ise Ela Tümbek başkan, Miya Kaygusuz başkan yardımcısı, Erdem Akbulut, Demir Gürcüoğlu, Berre Alpagat, Kadir Demiraslan, Alya Kalay, Karya Ocak, Alya Zafer ve Murat Han Ünal meclis üyesi oldu.

Çocuk meclisi üyeleri öğretmenleriyle birlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a ziyarette bulundu. Seçim süreci ve çocuk hakları konusunda öğrendiklerini Başkan Tarhan’la paylaşan minikler, ilk demokrasi tecrübelerini anlattı. Tarhan, kendisine çay tozundan yaptıkları Atatürk tablosunu hediye eden çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocuk meclisi üyeleri Başkan Tarhan’ı ziyaretlerinin ardından Mezitli Belediyesi Meclis Salonuna giderek, meclis toplantısı deneyimi de yaşadı.