Mezitli’de çocuk gündüz bakımevinin ikincisi açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesince, çocuklara sağlıklı ve güvenli bir gelecek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Akdeniz Mahallesi Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevi törenle açıldı.

Açılış töreninde çocuk gündüz bakımevine verdiği katkılar nedeniyle Tüyeni ve Kubin aileleri adına projeyi çizen mimar Danyal Kubin’e teşekkür plaketi verildi. Törene katılan konuklar, çocuk gündüz bakımevini gezerek, Mersin’e böylesi güzel bir eser kazandırdığı için Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür ettiler.

“Ranta değil, Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptık"

Konuşmasına 6 yıl önce Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evini açtıklarını hatırlatarak başlayan Başkan Tarhan, “6 yıldır en başarılı eğitim veren okul diye övgüler alıyoruz. Yoğun ilgi nedeniyle okula kaydı maalesef noter huzurunda kura ile almak durumunda kalıyoruz. Bu gurur ve heyecanla bugün yeni bir çocuk gündüz bakımevinin açılışını daha yapıyoruz. Burada şuna önemle değinmek durumundayım; binanın yapıldığı imarlı arsanın emsal değeri 1,5, yani bu arsaya yan taraflarda gördüğünüz gibi çok yüksek katlı büyük bir bina yaparak, 15 kat 150 metrekarelik 32 daireyi satarak belediyemize önemli ölçüde gelir sağlayabilirdik. Rant yerine çocuklarımıza güvenli bir gelecek sağlayacak 120 öğrenci kapasiteli anaokulu yapmaya karar verdik. Kardeşlerden birisini okulun yapımı sırasında kaybettiğimiz Enis-Necip Tüyeni kardeşlerin katkılarıyla hayata geçirdik. Ekim ayında da üçüncü anaokulumuzu açacağız. Daha da önemlisi üç anaokulumuz da hayırseverlerimiz yaptı. Bunun gibi çok sayıda sosyal tesisimizi hayırseverlerin desteği ile yaptık. Eğer bölge halkı belediyesine güveniyorsa siyasi kimliğe bakmaksızın pek çok sosyal tesisin yapımına katkı sağlıyor" dedi.

Bir ülkeye yapılacak en büyük katkının çocukların eğitimine yapılacak katkı olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, “Çok değerli bir hizmeti daha Mersin ilimize kazandıran Neşet Tarhan’a, Tüyeni ve Kubin ailelerine çok teşekkür ediyorum. Rantsal değeri de olan bir arsayı hayırseverlerin de desteğiyle güzel bir eser ortaya koyarak kentimize kazandırdı” diye konuştu.

"Mersin’e, belediyelerimizin güzel işleri için daha çok geleceğiz"

Mersin’de sosyal demokrat belediyelerin katkılarını görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Daha önce Mezitli’ye hobi bahçeleri açılışı için gelmiştik. Şimdi çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için çok daha güzel bir eserin açılışı için buradayız. İnşallah bu tür güzel işler için daha sık gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise insanların en çok kaygıyı evladı için duyduğunu dile getirerek, "Kendisinin ve ülkesinin geleceği ile birlikte ’onu en iyi şartlarda yaşatabilecek miyim, bu vatana bu millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirebilecek miyiz/’ diyen anne ve babaların kaygılarını azaltacak bir Türkiye için çalışıyoruz. Bunları nasıl yapacaksınız diye sorarsanız, aydınlık yüzlü belediye başkanlarımıza bakın. Onlar bu ülkenin geleceği için hayatlarını adıyorlar. Türkiye’nin her yerinden duyulacak eserleri kazandırıyorlar” şeklinde konuştu.