Mezitli’de 19 Mayıs bu yıl da meşaleli yürüyüşle kutlanacak

Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını bu yıl da geleneksel hale gelen meşaleli yürüyüşle kutlayacak.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meşaleli yürüyüş Mezitli Belediyesi eski hizmet binası önünden saat 19.30’da başlayacak. Meşale ve ışık şovlarının yanı sıra Türkiye’nin en uzun Atatürk ve Türk Bayrağının da açılacağı ve Demokrasi Meydanında sona erecek olan yürüyüşün ardından sevilen müzik grubu Kibrit Kutusu da vereceği konserle bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.

Mezitli’de bayram coşkusunu her zaman olduğu gibi büyük coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Pandemi nedeniyle halkımızla büyük coşkulu törenlerle yürüyüşlerle kutlayamadığımız bayramlarımızda yine el ele omuz omuza olacağız. Gerçekleştireceğimiz meşaleli yürüyüş ve konser ile bayram sevincimizi halkımıza yaşatacağız. Halkımız balkon ve pencerelerinden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını birlikte kutlayacağız” dedi.

Gençliğin Atatürk ilkeleri ve cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini belirten Tarhan, “Atatürk sevgisini ve ona olan özlemimizi hep bir ağızdan daha coşkulu haykıracağız. 103 yıl önce Mustafa Kemal kuruluş ve kurtuluş mücadelesini başlatıyordu. Bizler de onun izinden gidiyoruz. Türkiye’yi karanlık emellerine kimse alet edemeyecek. Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine her türlü ortamda sahip çıkacağız, gençlerimiz de dimdik duracaklardır. Atatürk’e verdikleri söz lafta kalmayacak, gençlerimiz Türkiye’ye sahip çıkacaklardır. Tüm halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.